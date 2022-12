Ana Mametto lança projeto audiovisual gravado no Pelourinho:

Foto: Will Recarey

Depois de estrear a série “Só Se For Por Amor”, da Netflix, a cantora Ana Mametto irá lançar na sexta-feira (30) um projeto audiovisual que foi gravado no Pelourinho. O show será disponibilizado de forma gratuita no canal da artista no YouTube.

Gravado no Largo Quincas Berro D’Água no dia 22 de outubro, o espetáculo foi batizado de “Ana Mametto no Pelô” e responde a um pedido de retorno dos fãs ao palco do Centro Histórico.

A apresentação trouxe de volta as noites de festa e a ancestralidade que fazem parte do trabalho da artista, misturando ritmos afro-brasileiros a elementos da música contemporânea.

Com participação especial de três percussionistas mulheres da Escola do Olodum, “Ana Mametto no Pelô” é apresentado como uma forte referência ao protagonismo feminino e à força da mulher.

No repertório, além de releituras e canções que acompanham a carreira da artista, músicas inéditas,

como “Respeito”, de Pierre Onassis, composta especialmente para Ana.

A apresentação foi pensada para ser um show para o público dançar, mas também para mexer com todos os sentidos através da música.

Para isso, algumas canções da série “Só Se For Por Amor” também foram incluídas no repertório, entre elas a canção “Evidências”, de Paulo Sergio Valle e José Augusto, sucesso com a dupla Chitãozinho e Xororó. Na voz de Ana Mametto, a música ganhou roupagem de samba-reggae.

“Estou muito feliz em ter realizado esse audiovisual no Pelourinho, local onde o meu trabalho musical nasceu. Tenho uma relação muito forte com o lugar”, conta a artista.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.