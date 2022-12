André é eliminado de ‘A Fazenda’ faltando 3 dias para grande final

Foto: Record TV

Faltando poucos dias para o fim da 14ª temporada de A Fazenda, o cantor André Marinho deu adeus ao sonho de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão dado pelo reality show da Record TV.

Em uma Roça Especial, o artista recebeu apenas 3,49% dos votos para continuar no programa. A berlinda foi disputada contra os dois aliados, Bárbara Borges e Iran Malfitano, e a neta de Gretchen, Bia Miranda.

Ao ser eliminado, André foi elogiado por Adriane Galisteu pela conduta do ex-Bro’z no programa. “André, querido, que jogo limpo, que jogo lindo, que jogaço você fez até aqui. Merecido, parabéns! O único que não cometeu nenhuma infração; Não tomou nenhuma punição”.

A roça foi formada em uma dinâmica feita com André, Babi, Bia, Iran e Pelé e os peões eliminados. Em trios, cada um recebeu dois ex-peões no seu time e, juntos, encararam três desafios, valendo R$ 100 mil em prêmios no total.

Pelé saiu vencedor da disputa e recebeu uma imunidade a roça surpresa, além de R$ 26 mil.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.