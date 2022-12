Andressa Urach abre o jogo sobre fim do casamento: ‘Não queria’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-participante de “A Fazenda”, Andressa Urach apareceu em vídeo publicado no canal do Youtube para fazer um desabafo sobre o fim do casamento com Thiago Lopes.

Nas imagens, a influenciadora revelou que está abalada com o término e contou sobre o diagnóstico de transtorno bipolar e como isso a afetou e impactou.

“Passei dois dias difíceis, emocionalmente falando. Quem me acompanha, sabe que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Comecei a pesquisar sobre esse assunto, vi a gravidade dele e fiquei muito impactada, mexeu muito com minhas emoções. Estou fazendo acompanhamento médico, tomando meus remédios, mas a gente sabe que é sério”, contou Andressa Urach.

O casamento da ex-modelo chegou ao fim após uma internação em clínica psiquiátrica após o ex-marido dizer que Andressa teve um suposto surto contra o filho de dez meses.

“Tenho passado por muitos problemas na minha vida pessoal. Não queria ter me separado, não casei para me separar, mas infelizmente aconteceu”, desabafou a influenciadora.

Veja o vídeo:

