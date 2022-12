Anitta dá entrada em hospital de São Paulo nesta quinta-feira (1º)

Foto: Divulgação

A cantora Anitta deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). A informação foi confirmada pela assessoria da artista, mas detalhes não foram divulgados.

Após a preocupação dos fãs, Anitta apareceu no perfil do Twitter para falar sobre o ocorrido e avisou que está tudo bem.

“Tá tudo bem, gente… tudo certo”, escreveu a cantora sem dar maiores detalhes ou explicações sobre a entrada no hospital.

Nos comentários, internautas se preocuparam com a situação. “Se cuida! Você é tudo pra gente”, escreveu uma conta. “É alguma consequência da endometriose, amor?”, questionou outro. “Que susto, mulher”, disse outro.

Em contato com o iBahia, a assessoria de Anitta confirmou a ida da artista ao hospital e, em nota publicada no perfil do Instagram, revelou que a cantora deve receber alta na tarde desta quinta-feira (01).

“Informamos que Anitta está bem. A cantora se consultou hoje (01/12) com seus médicos em um hospital da capital paulista e até o final desta tarde terá alta”, diz o comunicado.

Vale lembrar que Anitta fez uma cirurgia para tratar endometriose em julho deste ano. A artista chegou a ficar internada e suspendeu shows e agenda de divulgação após o procedimento.

Anitta revelou que sofria com dores desde o início da carreira, com ‘Show das Poderosas’. A cantora disse que já chegou a se arrumar para um compromisso dentro de uma banheira com água quente para tentar aliviar as dores.

