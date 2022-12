Anitta dispensou galã do filme ‘365 Dias’ por novo affair brasileiro

Foto: Reprodução/ Instagram

O ator e modelo Lucca Picon vem sendo apontado como o novo affair de Anitta, mas antes de se envolver com o brasileiro, um galã que fez a cabeça das mulheres em 2022 era quem mexia com a cabeça da Poderosa.

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, do site ‘Em Off’, a funkeira teria se envolvido com Simone Susinna, astro do longa ‘365 Dias’, da Netflix.

A publicação aponta que o romance entre os dois foi rápido, porém, intenso, e que mexeu tanto com o ator italiano, que ele teria considerado viajar para o Brasil para ficar com a cantora, no entanto, o sentimento não foi recíproco.

Fábia Oliveira afirma que a visita foi vetada pela funkeira, que terminou a relação com o gajo.

Antes do envolvimento com Simone e Lucca, Anitta estava em um relacionamento sério com o produtor musical Murda Beatz.

