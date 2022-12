Anitta doa carro para família em mercado nos Estados Unidos

Foto: Reprodução/ Instagram

A cantora Anitta se juntou ao influenciador norte-americano Zachery Derenioswki, conhecido por seus vídeos de boas ações nas redes sociais, para ajudar uma família nos Estados Unidos.

No vídeo que viralizou na web, a funkeira aborda uma família em um supermercado fingindo ser irmã de Zachery e pede 3,80 dólares para comprar um leite para a irmã mais nova.

O casal ajuda a dupla com 10 dólares, sem imaginar que o retorno seria 50x aquilo.

O influenciador e a cantora devolveram o valor no mesmo momento, e entregou ao casal a quantia de 500 dólares, o equivalente a R$ 2.592, além de presentear a família com uma minivan.

“Vocês só podem estar brincando, né? Eu não sei como posso aceitar isso. Agradeço a vocês demais”, disse Ignacio, o rapaz ajudado por Anitta e Zachery.

O perfil no Instagram do influenciador, que é estudante de medicina e se tornou conhecido por falar sobre saúde mental no TikTok, é seguido por mais de 2 milhões de pessoas.

Outras celebridades já se uniram a Zachery para ajudar o próximo, como o jogador de baseball Kyle Van Noy.

