Aos 49, Scheila Carvalho exibe barriga trincada e impressiona fãs

Scheila Carvalho impressionou os admiradores nas redes sociais nesta quarta-feira (14) ao exibir um abdômen trincadíssimo enquanto fazia exercícios de musculação.

Nos stories do Instagram, a dançarina e esposa do cantor Tony Salles, comandante do Parangolé, dividiu com os seguidores sequências do seu treino de superiores, como elevação lateral com halteres e também com um circuito de abdominais.

Recentemente, Tony declarou que ele e Scheila anseiam por um segundo filho. Os dois estão juntos há 13 anos e são pais da pequena Giulia, de 11.

“Estamos passando por um momento maravilhoso. Diante dessa situação caótica de pandemia, nós conseguimos tirar proveito. Eu estava mais tempo em casa, então consegui dar mais atenção para elas (Scheila e Giulia), ficamos mais próximos. De alguma forma isso fortaleceu ainda mais nossa união, né? Ficamos mais juntos, já pretendemos ter um outro menino, quem sabe. A gente tá pretendendo ter, estamos nessa fase de treinamento”, disse ele em entrevista ao portal iG Gente.

