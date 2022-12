Aos 70 anos, Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem

Foto: Reprodução/Instagram

O ator Marcos Caruso, atualmente no ar em “Travessia”, trocou alianças com o técnico de enfermagem Marco Paiva durante uma viagem em Portugal, no domingo (18).

Caruso, de 70 anos, publicou fotos dos dois de alianças por diferentes lugares do destino europeu. “Lisboa, dia 18”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

Reservado na vida pessoal, essa é a primeira vez que Marcos Caruso assume um relacionamento com outro homem. O ator e o técnico de enfermagem estão juntos desde 2018 e a união aconteceu durante uma pausa nas gravações da trama de Gloria Perez.

Nos comentários da publicação não faltaram desejos de felicitações de colegas de trabalho do ator para o casal. “Parabéns! Que beleza!”, escreveu Ana Beatriz Nogueira. “Que lindo, meus amores”, comemorou Heloísa Périssé.

Fãs de Marcos Caruso também desejaram felicidades ao casal após a união. “Que Deus abençoes vocês! Viva ao amor”, disse uma conta. “Felicidades, você merece muito”, disse mais uma.

Veja a publicação:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.