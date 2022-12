Aos 93 anos, Fernanda Montenegro não renova contrato com a Globo

Foto: Divulgação/Globo

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixou de ser do elenco fico de atores da TV Globo e decidiu não renovar o contrato com a emissora. As informações são de Lauro Jardim, do O Globo.

A atriz estava escalada para um papel em “Terra Vermelha”, próxima novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. O papel deve ficar com com Susana Vieira que recentemente anunciou a entrada na trama.

Apesar do encerramento do contrato com a Globo, o colunista afirma que Fernanda Montenegro não possui planos de aposentadoria. Recentemente ela encerrou as gravações de “Dona Vitória”, projeto de Andrucha Washington.

Fernanda Montenegro também se prepara para atuar no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, os dois já trabalharam juntos em “Central do Brasil”.

A veterana esteve na globo por mais de 60 anos e atuou em grandes sucessos como “Baila Comigo”, “Guerra dos Sexos”, “Passione”, “Belíssima”, “O Outro Lado do Paraíso” e “A Dona do Pedaço”.

