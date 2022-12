Apartamento de estudantes pega fogo no bairro de Ondina

Foto: Reprodução / TV Bahia

O apartamento de três estudantes universitárias localizado no bairro de Ondina, em Salvador, pegou fogo na noite de domingo (11). Testemunhas contaram que as chamas teriam começado em um dos quartos. O colchão de uma das jovens ficou destruído.

Extintores do prédio foram usados para evitar que as chamas atingissem outros imóveis. As jovens tiveram ajuda de funcionários e de outros moradores para controlar o incêndio.

Segundo informações da TV Bahia, o apartamento fica em um edifício da rua Helvécio Carneiro Ribeiro e é alugado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também esteve no local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Somente a perícia dos Bombeiros irá identificar o problema. Ninguém ficou ferido.

