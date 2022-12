Após ‘A Fazenda’, Bia Miranda gasta R$27 para renovar visual

Foto: Reprodução/ Record TV

Após ter saído em segundo lugar de “A Fazenda 14”, Bia Miranda decidiu fazer uma mudança radical e transformar o visual após passagem pelo reality show rural.

Por meio do perfil no Instagram, a neta de Gretchen mostrou o resultado e falou sobre o que enfrentou para conseguir realizar a mudança completa no visual.

“Eu tenho medo de dentista, vocês não têm noção. Perguntei tudo, nem a anestesia dói. Não dá nem para sentir”, explicou Bia Miranda por meio dos stories.

Segundo a revista Quem, a ex-peoa investiu R$25 mil na aplicação de 10 lente de contato de porcelana nos dentes, além de mais R$2 mil para preenchimento labial com ácido hialurônico.

Veja o antes e depois:

Foto: Reprodução/Instagram

