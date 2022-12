Após demissão em massa, ex-bailarina do Faustão desabafa sobre bastidores

Foto: Reprodução/Instagram e Divulgação

Após a demissão de todas as 17 bailarinas do Faustão na Band, as profissionais começaram a se pronunciar por meio das redes sociais sobre o desligamento.

As mudanças no programa fazem parte do novo planejamento para o ano de 2023, segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, que contará com mudanças na atração do apresentador que por anos apresentou programa aos domingos.

Por meio do perfil no Instagram a dançarina Bia Michelle abriu o jogo sobre a demissão e falou sobre os bastidores da atração em um desabafo sincero.

“Sempre fui essa pessoa que vem aqui, conta tudo sobre a vida, o que tá acontecendo e tudo mais. Agora mais do que nunca preciso ser. Agora, eu graças a Deus voltei a estar aqui 100% na internet. Que sempre foi o fruto do meu trabalho, que sempre me deu dinheiro e me fez crescer na vida. Então vem e escuta essa história”, iniciou.

A ex-bailarina do Faustão ainda falou sobre a pressão do trabalho. “É um trabalho muito árduo, muito intenso, acho que ninguém nem sonha no quão difícil era nossa vida lá. Em relação a tudo, tanto com trabalho, quanto fisicamente, psicologicamente, pressão e tudo mais”, disparou.

Por fim, ela comentou sobre os momentos após a demissão. “Não sei como vai ser, se vai ter balé mais para frente. […] Só quero que todas as minhas amigas sejam muito felizes, tenham muito sucesso, a gente merece, a gente passou por muito lá. Foi muito difícil para todo mundo, mas foi um lugar de muito aprendizado”, finalizou.

