Após divórcio de Lexa, MC Guimê é cotado para camarote do BBB

Foto: Reprodução/Youtube

Faltando pouco menos de um mês para a estreia do “Big Brother Brasil 23”, a lista de nomes famosos para o camarote segue crescendo a cada dia na web.

O artista da vez é MC Guimê que de acordo com Gabriel Perline, do iG Gente, deve ingressar no reality show após a ex-esposa Lexa recusar o convite de Boninho.

Ainda segundo o colunista, a conversa entre Guimê e o diretor da tração global começou antes do término do funkeiro com Lexa, os dois anunciaram o fim do relacionamento de sete anos em outubro.

Como pista de que está confirmado no “BBB 23”, MC Guimê contratou uma nova equipe de redes sociais, a mesma que gere um grande time de ex-BBBs, segundo a reportagem.

Outro indicativo seria a agenda de shows do cantor que estaria bloqueada para apresentações no mês de janeiro, que é quando o reality show da Globo estreia.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.