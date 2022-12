Após divórcio, MC Guimê decide homenagear Lexa com tatuagem

Foto: Reprodução/Redes Sociais

MC Guimê e Lexa podem até não ser mais um casal, mas o carinho entre os artistas, que anunciaram a separação neste ano após sete anos de união, segue latente e vai virar uma homenagem para a funkeira.

Um mês após o fim do casamento, o intérprete de ‘País do Futebol’ revelou que irá marcar a amada no corpo com uma tatuagem. Em entrevista ao jornal ‘Extra’, Guimê contou que é uma dívida do ex-casal.

A homenagem será feita com um momento importante para os artistas, a participação deles no The Masked Singer.

“Estou até devendo isso! Faz tempo que eu falo que eu vou fazer… Mas eu vou arrumar um espacinho para tatuar e eu vou fazer a tatuagem do Lampião e da Maria Bonita.”

Foto: TV Globo

Quando a separação foi anunciada, o casal pediu para que os fãs não especulassem uma traição. Lexa e Guimê garantiu que apesar do término, os dois seguiam como amigos.

“Não levantem suposições pq elas não existem. Só nos respeitem, pq foi uma decisão conjunta. Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos.”

