Após sucesso com foto das coxas, Xanddy e filho mostram braços sarados

Foto: Reprodução/Instagram

Após fazer sucesso com uma foto em que ostenta as coxas torneadas com o filho, Xanddy apareceu nas redes sociais para compartilhar outro clique sarado ao lado de Victor Alexandre, de 19 anos.

Por meio dos stories do perfil no Instagram, o cantor mostrou os bastidores de um dia na academia entre pai e filho e virou assunto na web ao mostrar os braços musculosos.

Filmados por Carla Perez, que se divertiu com a competição dos dois, Xanddy e Victor brincaram com a situação. “Meu Deus, vai ser todo dia isso agora […] Ele está aqui tirando onda com a minha cara”, brincou o cantor.

Em outro momento, os dois posaram juntos e Xanddy brincou com uma competição de musculação. “Vai a foto também. Pra fechar essa sessão do filho querendo ser maior que o pai”, escreveu o cantor.

Carla Perez também entrou na brincadeira e acabou soltando o “segredo” do filho. “Também, come que nem um monstro, malha todo santo dia”, brincou a loira.

Foto: Reprodução/Instagram

