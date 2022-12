Após sucesso em ‘Pantanal’, Leandro Lima é escalado para novela

Foto: Divulgação/Globo

Após fazer sucesso como o Levi de “Pantanal”, o ator Leandro Lima já possui mais um trabalho fechado para o horário nobre da TV Globo. As informações são do jornal O Globo.

O ator vai integrar o elenco de “Terra Vermelha”, próxima novela das nove escrita por Walcyr Carrasco. Na trama ele vai interpretar o delegado Marino.

Leandro Lima vai contracenar diretamente com atores como Tony Ramos e Débora Falabella, a atriz viverá a irmã de Tatá Werneck na novela que substitui “Travessia” em maio de 2023.

A novela será a primeira do autor em uma pausa de quase quatro anos, a última lançada no horário mais disputado da TV foi o sucesso “A Dona do Pedaço”, em 2019, protagonizado por Juliana Paes.

Com o ingresso em “Terra Vermelha”, Leandro Lima vai engatar a segunda novela das nove no período de um ano, já que “Pantanal” estreou em março deste ano e os trabalhos da nova trama já estão avançados.

