Após sucesso na Copa, Casimiro se casa com Anna Beatriz Lima

Foto: Reprodução / Instagram

O streamer, youtuber e jornalista Casimiro Miguel se casou nesta segunda-feira (19) com Anna Beatriz Lima. A cerimônia aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo, localizada no Centro do Rio de Janeiro. Os dois se casariam em novembro, mas tiveram de adiar por causa da Covid-19.

Amigos e famíliares de Casimiro e agora esposa se reuniram na unidade religiosa para celebrar a união entre os dois. Depois da formalidade, Cazé postou uma foto ao lado de Anna e escreveu: “Casei po”.

Foto: Reprodução / Instagram

Antes da cerimônia, Anna usou as redes sociais para se declarar para o agora marido. “Últimos meses eu fui tomada por alguns sentimentos que eu ainda não sei dar nomes. Uns bons e outros nem tanto. Todos vieram no momento certo. Hoje eu botei pra fora em choro o que tava guardado há tempos, mas talvez – dessa vez – eu consegui entender o que era: orgulho”.

“Orgulho de como você chegou até aqui, dos que você levou com você – claro, pelos próprios talentos deles -, do que eu vi de bastidores, de todos os medos que você teve por dar um passo tão grande como esse, mas que foram se anulando com o tempo quando tudo começou a dar certo. Hoje é orgulho, admiração, felicidade. Hoje é amor, amanhã também, e vai ser assim pra sempre“, escreveu ela no Instagram.

Casimiro fez um estrondoso sucesso com transmissões de jogos da Copa do Mundo. Pouco antes do adiamento do casório, Cazé foi recebeu o prêmio Men of the Year na categoria Conteúdo Digital.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.