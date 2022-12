Apostas apresentam crescimento no Brasil e movimentam economia

Foto: Reprodução / Redes sociais

Com um número de investidores cada vez maior, o mercado de apostas esportivas só cresce em todo o Brasil. Segundo expectativa feita pelo BNL Data, a estimativa é que o mercado brasileiro de apostas movimente ao menos R$ 12 bilhões. Com a Copa do Mundo do Catar, os números do setor no país deve surpreender os donos das famosas “bets”.

Entre 2018 e 2020, o setor cresceu de R$ 2 bilhões para R$ 7 bilhões, mesmo com a pandemia imposta pela Covid-19 que paralisou quase toda as atividades em todo o mundo.

No exterior, um levantamento realizado pela Zion Market Research mostra que esse mercado deve crescer 10% ao ano, atingindo cerca de 155,5 bilhões de dólares em 2024.

Vale destacar que as apostas podem ser feitas através de sites e em redes sociais como Whatsapp. A Zap Bets, por exemplo, é o primeiro canal de apostas esportivas no Whatsapp.

O interessado em apostar na plataforma precisa ter ao menos 18 anos. Diferente das demais concorrentes, na Zap Bets o investidor encontra eventos exclusivos. O valor mínimo da aposta é de apenas R$ 1.

É pensando em alcançar uma renda extra que o baiano Leonardo Almeida, de 28 anos, aposta. Investidor no mercado desde 2018, o técnico em engenharia elétrica já chegou a faturar R$ 500 em uma única aposta.

“Eu não tenho o que reclamar do meu trabalho, sei que ganho o suficiente para sobreviver, mas a gente sempre quer mais. Buscamos sempre mais. Eu amo futebol e amo apostar. É um hobby sério, onde eu ganho dinheiro. Já paguei algumas contas com o dinheiro que ganho apostando”, contou ele em entrevista ao iBahia.

Legalidade

As “bets” (apostas) são regidas pela Lei 13.756/2018, que estabelece o Ministério da Economia como o responsável por regular as apostas e jogos no Brasil. As apostas atualmente estão enquadradas em uma modalidade lotérica.

A regulamentação do setor deve atrasar por causa da mudança do governo Bolsonaro para Lula, no entanto, a expectativa é de que a decisão saia ainda este ano. Quando regulamentada, o setor pode apresentar mais segurança aos apostadores, além de gerar empregos.

