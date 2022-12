aprenda a fazer carne de panela

Foto: Divulgação Canva

Nada melhor do que almoçar aquela comida deliciosa e com um gostinho caseiro. A carne de panela é um dos pratos favoritos dos brasileiros e, ao contrário do que pensam, não é difícil de fazer. Confira os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes:

· 1 kg de carne de acém cortada em cubos grandes

· 2 colheres (sopa) de óleo de milho

· 2 colheres (sopa) de cebola granulada

· 2 cubos de caldo natural

· colorau a gosto

· cheiro-verde desidratado a gosto

· água ate cobrir a carne · 5 batatas médias descascadas e cortadas ao meio

Modo de preparo:

1. Em uma panela de pressão coloque o óleo e a cebola.

2. Junte a carne cortada em cubos médios, deixe dourar por 15 minutos.

3. Junte os 2 cubos de caldo natural e o colorau a gosto.

4. Coloque a água até que cubra a carne, não ultrapasse a carne.

5. Coloque na pressão por 25 minutos.

6. Retire do fogo, tire a pressão e junte as batatas e o cheiro-verde.

7. Coloque na pressão novamente, conte 5 minutos após a panela de pressão começar a apitar e desligue o fogo.

Pronto. É só servir. A carne de panela combina muito bem com arroz e salada, mas você pode montar o seu prato da maneira que preferir.

