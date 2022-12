Aprenda a fazer pasta de amendoim caseira com 4 ingredientes

Foto: Reprodução / Receitas Globo

Está tentando colocar a vida fitness em dia?! Então, veja só essa receita de pasta de amendoim caseira. Com apenas 4 ingredientes, você consegue reproduzir o prato com muito sabor. Segundo o site Receitas, da Globo, o amendoim utilizado é o torrado sem pele.

Ele precisa ser levado ao fogo para que seus óleos se soltem e depois incluído na lista de ingredientes. Veja essa e outras dicas no modo de preparo abaixo. Vale ainda ressaltar que a pasta de amendoim é ótima para ser consumida no café da manhã ou lanche da tarde. Você pode servi-la com banana, colocar no mingau de aveia, incrementar sanduíches, tapioca e muito mais. Aproveite!

Pasta de amendoim caseira

Ingredientes

Meio quilo de amendoim torrado

Meia xícara de chá de açúcar mascavo

1 pitada de sal

1 pitada de canela em pó

Modo de Preparo

1) Em uma panela em fogo médio, coloque meio quilo de amendoim torrado.

2) Mexa sem parar para não queimar o amendoim.

3) Desligue o fogo após alguns minutos e reserve um pouco do amendoim para usar no fim do preparo.

4) No processador, coloque o amendoim, meia xícara de chá de açúcar mascavo, 1 pitada de sal e 1 pitada de canela em pó.

5) Triture no processador por 9 minutos, até virar uma pasta.

6) Finalize com pedaços de amendoim.

