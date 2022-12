Aprenda a fazer uma deliciosa focaccia natalina

Foto: Alice Faz Pão

Noite de Natal e nada melhor do que um pão bem saboroso para compartilhar com a família e deixar a mesa bem bonita. E, para quem está perguntando qual é a melhor receita para isso, a gente te responde: focaccia.

Massa leve, com um toque de azeite de oliva e com várias possibilidades de recheio. Confira abaixo a receita saborosa elaborada pela chef e influenciadora digital Alice Faz Pão (@alicefazpao).

Você vai precisar de:

500g de farinha de trigo

350ml de água filtrada

5g de fermento biológico seco

5g de açúcar

10g de sal

15ml de azeite de oliva

Para decorar:

Tomate cereja, azeitonas e alecrim (mas fica a gosto de cada um)

Foto: Alice Faz Pão

Modo de preparo:

Coloque em um copo a água, em temperatura morna, adicione o fermento de pacotinho, misture e espere 10 minutos.

Enquanto você espera é hora de misturar os secos. Em uma bacia coloque a farinha de trigo, o açúcar e o sal.

Adicione a mistura de água com o fermento à bacia com os outros ingredientes. Essa é a hora de colocar o braço para trabalhar, mexa bem, até sentir que toda a farinha incorporou no líquido.

Deixe descansando por 30 minutos e coloque os 15 ml de azeite de oliva – mexa novamente para incorporar o azeite na massa.

Pulo do gato

Agora é a hora das dobras. Fazer dobras na massa ajuda a desenvolver bem o glúten e deixar a focaccia bem bonita.

Com a mão úmida pegue a massa no meio e faça o exercício de dobrá-la nela mesmo – fazendo um envelope. Gire a bacia para o outro lado e repita o processo.

O ideal é que você faça isso 4 vezes de 30 em 30 minutos.

Hora de assar

Você pode escolher assar a massa no mesmo dia. Espere ela dobrar de tamanho (deve durar 1h30 a depender da temperatura da sua cozinha) e deposite-a numa assadeira untada com azeite de oliva (espere mais 30 minutos).

Enquanto isso já pode ligar o forno a 250º. O forno deve estar bem quente para receber a massa, por isso deve ficar pré-aquecido por 30 minutos.

Dica: para melhorar o sabor da massa o ideal seria esperar ela fermentar de um dia para o outro na geladeira. Caso escolha fazer isso é só levar ao refrigerador com a bacia tampada ou coberta com papel filme.

Finalização

Agora chegou a hora de finalizar a focaccia. Coloque um fio de azeite por toda a massa e molhe as mãos com água para fazer os furinhos na massa.

Gentilmente, pressione a massa com os dedos por toda sua superfície. Salpique um pouco de sal para dar um sabor extra.

Pegue os ingredientes da sua escolha e espalhe em cima da massa.

Leve ao forno, por 20 a 25 minutos (a depender do forno), até a parte de cima ficar levemente dourada.

Ao retirar a massa do forno deixe-a descansar por 15 minutos.

Depois é só aproveitar a sua focaccia natalina e compartilhar essa receita com os amigos. Veja o vídeo abaixo:

