Aprenda cinco receitas de molhos para diferenciar o peru de Natal

Foto: Canva Fotos

Prato central da Ceia de Natal, o peru é, por si só, uma delícia. Entretanto, sabemos que sempre é possível aprimorar o sabor de um prato. Além dos temperos tradicionais, usados para dar sabor a carne de Peru, o IBahia separou cinco receitas de molhos que vão elevar o nível do seu jantar de Natal. Confira abaixo a lista completa e saiba como preparar esses acompanhamentos:

Molho de laranja

Ingredientes

Miúdos do Peru Temperado Seara

4 colheres (sopa) de azeite

2 cebolas picadas

2 cenouras picadas

2 talos de salsão picados

1 alho-poró picado

1 xícara de vinho branco seco

2 folhas de louro

2 cravos-da-índia

1 anis estrelado

½ xícara de suco de laranja

2 litros de água quente

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de margarina

Raspas de 2 laranjas

1 colher (chá) de sal

Modo de preparo

Comece preaquecendo o forno a 230ºC e, em uma assadeira, disponha os miúdos já descongelados. Depois, asse os miúdos por cerca de 30 minutos até estarem bem dourados e reserve.

Em seguida, aqueça uma panela funda em fogo médio e junte o azeite. Adicione a cebola, a cenoura e o aipo e refogue bem até começar a dourar. Junte o alho-poró, mexendo sempre, e refogue por mais 2 minutos.

Abaixe o fogo, junte o vinho e deixe reduzir pela metade. Adicione o louro, os cravos, o anis, os miúdos e o suco de laranja. Refogue até ferver. Agora, adicione a água quente, tampe a panela e deixe cozinhar por 1h. Em seguida, coe e reserve

Em uma panela, derreta a margarina e junte a farinha de trigo. Adicione o caldo coado reservado e, com o auxílio de um fouet, misture vagarosamente até toda a farinha se dissolver. Junte as raspas de laranja, o sal e cozinhe até o molho engrossar. para finalizar, transfira para uma molheira ou regue o peru de Natal aos poucos com o molho de laranja, enquanto ele estiver assando.

Molho de cogumelos

Ingredientes

400 g de cogumelos frescos (shimeji ou Paris)

400 ml de creme de leite fresco

1 xícara de vinho branco

½ cebola picada

3 ramos de tomilho fresco

2 colheres (sopa) de margarina

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Corte o cogumelo em fatias e doure em uma frigideira grande e funda com a margarina. Adicione a cebola picada, deixe refogar por 2 minutos e acrescente os ramos de tomilho fresco. Quando o cogumelo estiver bem dourado, despeje o vinho branco e misturem bem até evaporar o álcool.

Finalize com o creme de leite fresco e com os temperos, que podem ser um pouco de sal e pimenta-do-reino. Deixe o molho de cogumelos reduzir em fogo baixo até ficar mais espesso e desligue. Agora, bata todos os ingredientes no liquidificador e está pronto! Este molho pode ser pincelado no Peru ou adicionado, regularmente, enquanto a ave está assando.

Molho à base de shoyu

Ingredientes

1 xícara de shoyu

2 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

4 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

4 dentes de alho picados

1 colher de sopa de amido de milho já diluído em água

Pimenta-do-reino e tomilho seco a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, misture todos os ingredientes (exceto o amido de milho) e ligue em fogo médio até começar a ferver. Quando borbulhar, conte 3 minutos e acrescente o amido de milho diluído em água. Mexa constantemente até engrossar e tempere com pimenta-do-reino e tomilho.

Molho de abacaxi e cachaça

Ingredientes

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

½ abacaxi

2 doses de cachaça prata

200 ml de suco de abacaxi ou suco de laranja

100 ml de caldo de frango

2 folhas de louro frescas

2 colheres (sopa) de geleia de pimenta pronta (ou 2 pimentas dedo-de-moça picadinhas)

1 colher (sopa) de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Azeite de oliva

Modo de preparo

Pique o abacaxi em cubos pequenos. Depois, doure o alho e a cebola em uma panela funda com o azeite, adicione os pedaços de abacaxi e flambe com a cachaça. Acrescente o louro e a geleia de pimenta (ou a pimenta dedo-de-moça picada) e misture bem.

Em seguida, despeje o suco de abacaxi ou laranja e o caldo de frango. Dilua a colher de amido em 1 colher (sopa) de água e misture até engrossar. Finalize o molho para peru de abacaxi e cachaça com sal e pimenta-do-reino.

Molho de ervas

Ingredientes

1 xícara de azeite de oliva

3 dentes de alho amassados

1 xícara de salsinha fresca picada

1 xícara de manjericão fresco picado

½ xícara de cebolinha fresca picada

2 colheres (sopa) de tomilho

1 colher (sopa) de orégano seco

1 colher (chá) de pimenta calabresa seca (opcional)

1 limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture o azeite, o suco de limão e o alho picado. Acrescente as ervas frescas, o tomilho e o orégano e misture bem. Em seguida, tempere com sal, pimenta-do-reino e, se quiser, um pouco de pimenta calabresa. Sirva sobre o peru de Natal assado.

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.