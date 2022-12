Aprenda como ficar “off-line” no WhatsApp

Uma vez que a tecnologia avança e nos proporciona uma facilidade na comunicação, como o WhatsApp, ela também acaba tirando um pouco da nossa privacidade. Neste sentido, o mensageiro liberou um recurso em seu aplicativo que permite aos usuários ocultar o status “online”.

Navegue de forma anônima

Depois de algum tempo em desenvolvimento e testes, a Meta finalmente liberou a opção de desabilitar o status de online no aplicativo. Vale ressaltar que muitas atualizações estão ocorrendo no mensageiro, no entanto, aqueles com a versão mais recente do WhatsApp já podem usufruir das novidades.

O recurso, na prática, pode deixar o seu perfil mais secreto, mantendo-o anônimo para os outros usuários do aplicativo. Para desativar o status, vá na aba de ‘’Configurações’’ e selecione as alterações de ‘’Privacidade’’. Antes de alterar o status, escolha entre as opções: ‘’Ninguém’’ em ‘’Visto Por Último’’.

Feito isto, basta clicar na opção ‘’Online’’ para que o sistema entenda o mecanismo de ocultação. Este é um modo do mensageiro afirmar que é comprometido com seus usuários, atendendo as suas solicitações. Caso o recurso ainda não esteja disponível para você, procure atualizar o seu aplicativo.

Outras formas de acessar o WhatsApp sem ser descoberto

Confira alguns truques a seguir:

Ative o modo avião: ao ativar o modo avião do celular e utilizar o aplicativo, é possível ficar off-line e invisível para os demais usuários, porém, o envio de mensagens só será realizado depois que a opção for desativada;

ao ativar o modo avião do celular e utilizar o aplicativo, é possível ficar off-line e invisível para os demais usuários, porém, o envio de mensagens só será realizado depois que a opção for desativada; Aplicativo Unseen: o sistema pode ser usado como suporte para que o usuário do WhatsApp utilize a plataforma de forma invisível. A operação é realizada diretamente pelo aplicativo;

o sistema pode ser usado como suporte para que o usuário do WhatsApp utilize a plataforma de forma invisível. A operação é realizada diretamente pelo aplicativo; Sem conexão à internet: quando a internet é desativada do celular o usuário fica off-line e sem visualizar ou enviar novas mensagens. Apenas quando a conexão é reestabelecida que o envio é feito.

quando a internet é desativada do celular o usuário fica off-line e sem visualizar ou enviar novas mensagens. Apenas quando a conexão é reestabelecida que o envio é feito. Aplicativo Flychat: ao conectar o mensageiro a este aplicativo, as notificações aparecem em forma de “balões”. Sendo assim, é possível responde-las sem precisar abrir o WhatsApp;

ao conectar o mensageiro a este aplicativo, as notificações aparecem em forma de “balões”. Sendo assim, é possível responde-las sem precisar abrir o WhatsApp; Utilizar a barra de notificações: esta opção é semelhante a anterior. Por meio dela o usuário consegue visualizar e responder a notificação sem abrir o mensageiro. No entanto, as mensagens só podem ser curtas.

Sair de grupos discretamente

Já é possível sair de grupos sem ser notado pelos outros participantes. O recurso vinha sendo testado na versão beta do mensageiro e agora está disponível para todos os usuários.

A opção de sair silenciosamente de grupos te ajudará a evitar conflitos, visto que quando alguém sai de conversas compartilhadas os outros integrantes sempre comentam o ocorrido. Na prática, apenas o administrador será notificado.