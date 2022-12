Aprenda três receitas com as sobras da Ceia de Natal

Foto: Montagem/IBahia

O café da manhã do dia 25 de dezembro, dia de Natal, é sempre diferente. Com a geladeira esteja cheia das sobras da Ceia a pergunta é: o que fazer com toda essa comida? Para te ajudar, o IBahia selecionou três receitas que podem ser feitas com as sobras dos mais tradicionais pratos natalinos. Confira abaixo a lista e aprenda a fazer deliciosas receitas para as refeições deste domingo!

Sanduíche de pernil com cebola caramelizada

Pernil

Pernil cortado em cubos

1 xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de alho batido

½ xícara de chá de tomate picado

½ xícara de chá de cenoura picada

1/3 xícara de chá de vinho tinto

¼ xícara de chá de alho poró

¼ xícara de chá de salsa picada

1 ramo de alecrim

1/3 xícara de chá de águ

Sal a gosto

Creme Dijon

1 xícara de chá de cream cheese

2 xícaras de chá de mostarda Dijon

Cebola caramelizada

1 xícara de chá de cebola branca

1 xícara de chá de açúcar mascavo

¼ xícara de chá de shoyu

¼ xícara de chá de suco de limão

1 pitada de pimenta do reino

Modo de preparo

Pernil

Em uma panela de pressão, coloque um fio de azeite, a cebola, cenoura, alho poró, alho batido, alecrim, tomate e salsa e refogue tudo até dourar. Após dourar, adicione o extrato de tomate e deixe pegar bem no fundo da panela. Na sequência, jogue o pernil e sele por inteiro. Agregue o vinho e a água e feche a panela. Deixe na pressão por 30 minutos.

Creme Dijon

Coloque o cream cheese e a mostarda em um bowl. Bata tudo com um fuet até misturar bem e obter um creme homogêneo.

Cebola Caramelizada

Corte a cebola em meia lua. Jogue em uma frigideira a cebola, o açúcar, shoyu, pimenta e o suco de limão. Deixe reduzir até a cebola caramelizar.

Montagem do lanche

Abra o pão baguete ao meio. Passe o creme de Dijon na parte de cima do pão. Coloque mussarela na base e leve ao forno quente por poucos minutos. Retire a baguete do forno, coloque o pernil, a cebola caramelizada, agrião e sirva!

Pão de grãos com sobras de peru

Ingredientes

2 xícaras de farinha integral

1/4 xícara de farinha

2 colheres de sopa de mel

1 pitada de sal

3 colheres de sopa de fermento biológico seco

1 xícara de sementes variadas (chia, abóbora e linhaça)

2 xícaras de água quente

1 pires de peru ralado

4 colheres de sobremesa de cream cheese

2 gemas para pincelar

Modo de preparo

Misture a água com o fermento, o sal e o mel. Junte as duas farinhas e aos poucos adicione a mistura de água. Sove a massa por alguns minutos e coloque as sementes. Em seguida, misture o cream cheese com o peru e acrescente na massa. Agora, forme bolinhas e pincele a gema. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos.

Arroz com chester

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite de oliva

1/2 cebola pequena picada

1 xícara (chá) de arroz

1/2 xícara (chá) de vinho branco seco

1 colher (chá) de sal

1 pitada de açafrão-da-terra em pó

2 xícaras (chá) de água fervente

2 xícaras (chá) de chester assado e desfiado (250 g)

2 colheres (sopa) de amêndoas torradas e grosseiramente picadas

2 colheres (sopa) de uva passa preta sem sementes

3 damascos secos picados

1/2 colher (chá) de tomilho fresco picado

Azeite de oliva para rega

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente a cebola. Adicione o arroz, junte o vinho e cozinhe, mexendo de vez em quando, até evaporar o álcool. Adicione o sal, o açafrão e a água fervente e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por 10 minutos. Abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 5 minutos ou até secar o líquido. Junte o chester, as amêndoas, a uva-passa, os damascos e o tomilho, e misture delicadamente. Regue com o azeite e sirva a seguir.

