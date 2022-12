aprenda três receitas de farofa natalinas

Foto: Canva Fotos

Todo brasileiro ama uma farofa e no Natal esta é uma receita que não pode faltar. Acompanhando o arroz e o peru assado, ela é um elemento central na Ceia de Natal no Brasil. Entre receitas tradicionais, que passam de mãe para filho, e as mais sofisticadas, o que não pode faltar mesmo, é a farofa. Pensando nisso, o IBahia separou para você três receitas de farofa para todos os gostos! Confira a lista:

Farofa Clássica de Natal

Ingredientes

180 grama(s) de manteiga (pouco menos de um tablete)

1 1/2 dente(s) de alho picado

1/2 xícara(s) de chá de presunto de parma cru em cubos

1/2 xícara(s) de chá de bacon frito em cubinhos

100 grama(s) de amendoim

150 grama(s) de ameixa preta picada

150 grama(s) de damasco picado

1 colher(es) de sopa de salsa picada

600 grama(s) de farinha de mandioca torrada e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a manteiga e refogue o alho. Em seguida, acrescente o presunto de parma e deixe até ficar crocante. Misture o restante dos ingredientes e deixe no fogo, mexendo de vez em quando, por cerca de cinco minutos.

Farofa com nozes, uva passa e bacon

Ingredientes

1/2 kg de farofa pronta

100 g de bacon picadinho

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de nozes triturada grosseiramente

1 xícara de chá de uvas passas sem semente

Salsinha

Sal se necessário

Modo de preparo

Em uma panela doure na manteiga e azeite o bacon, a cebola e o alho. Acrescente os demais ingredientes. Mexa bem e desligue. A farofa pode ser utilizada como acompanhamento para carnes e aves.

Farofa de banana da terra

Ingredientes

3 bananas da terra médias

2 cenouras médias

1/2 lata de milho verde

4 gomos de linguiça de pernil

200 g de bacon

1 cebola média

farinha de mandioca (branca ou amarela)

sal (se necessário porque o bacon já tem sal)

Modo de preparo

Descasque as bananas da terra, corte em cubos e reserve. Em um recipiente tire as linguiças do envolucro e com as mãos deixe-as bem separadas e reserve. Agora, corte o bacon em cubos e reserve. Depois, rale a cebola em um ralo grosso e reserve. Rale também as cenouras no mesmo ralo e reserve.

Em uma panela coloque um pouco de óleo deixe esquentar bem e coloque o bacon para fritar, quando estiver quase no ponto misture a linguiça e vai mexendo até fritar bem.

Coloque umas duas xícaras de óleo deixe esquentar bem e frite metade da banana da terra até dourar, com uma escumadeira já passe pra mesma panela que está a linguiça e o bacon, termine de fritar a outra metade da banana e despeje na panela que deve estar com o fogo baixo.

Acrescente a cebola, deixe fritar um pouco, a cenoura e o milho e mexa bem e, aos poucos, coloque a farinha de mandioca, mexendo bem. Por último o sal.

