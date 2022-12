aprenda três receitas saudáveis para aproveitar a Ceia

Foto: Canva Fotos

Fim de ano é um momento de descontrole na dieta para a maioria das pessoas, mas não precisa ser assim. Existe sim uma forma de aproveitar o Natal e não deixar de comer as delícias preparadas nesse período. Para aqueles que não estão querendo sair da dieta esse ano, o IBahia selecionou três receitas fitness, e bem natalinas, para não deixar a data passar sem os sabores do Natal. Confira a lista completa:

Arroz integral com amêndoas

Ingredientes

3 xícaras de arroz integral

3 colheres de sopa de óleo

2 dentes de alho picado

6 xícaras de caldo de galinha

1 xícara de amêndoas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e o alho e leve ao fogo baixo. Deixe fritar por alguns minutos, acrescente as xícaras de arroz e refogue por 2 minutos. Adicione o caldo de galinha. Então, espere até a metade do caldo evaporar e insira as amêndoas. Mexa bem e siga o cozimento até que o arroz esteja como você gosta.

Farofa fitness

Ingredientes

1 cebola ralada

2 cenouras raladas

4 dentes de alho

6 colheres de sopa de farinha de amêndoa ou de linhaça

25 castanhas de caju

10 azeitonas verdes picadas ​

2 colheres de sopa de manteiga

3 ovos mexidos

Sal

Pimenta em pó

Modo de preparo

Frite o alho amassado com sal e a cebola na manteiga. Adicione a cenoura e a pimenta a gosto e deixe cozinhar por cerca de 4 minutos, mexendo de vez em quando.

Tire do fogo e acrescente os ovos mexidos e as azeitonas. A seguir, pique bem ou bata as castanhas no liquidificador. Adicione elas e a farinha de amêndoa/linhaça na mistura. Mexa bastante e está pronto!

Salpicão light com abacaxi

Ingredientes

1 xícara de abacaxi picado

1 xícara de peito de peru defumado picado

1 xícara de talo de salsão picado

6 colheres de sopa de iogurte light

1 maço de alface-americana cortada em tiras

1 colher de sopa de molho de mostarda

Suco de 1 limão

Sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture bem o abacaxi, o peito de peru, o salsão e o iogurte. Deixe um tempo na geladeira antes de servir. Em seguida, faça um molho com o suco do limão e a mostarda. Nos pratos, sirva a alface regada com o molho e coloque o salpicão por cima.

