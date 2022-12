Uma projeção feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) aponta que o comércio varejista do estado de São Paulo deve fechar o ano de 2022 com um crescimento de 9% em comparação ao ano passado, somando R$ 1,1 trilhão em vendas reais no ano, de acordo com informações da Agência Brasil.

Aproveite a projeção positiva para o setor varejista e eleve o faturamento do seu comércio

Segundo a federação, caso essa projeção se confirme, este será o melhor faturamento do comércio varejista paulista em 14 anos, informa a Agência Brasil através de recente publicação oficial. Esse crescimento se deve, sobretudo, pelas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que tiveram um aumento de vendas de 22% até setembro.

Dados oficiais

Segundo a FecomercioSP, esse cenário demonstra a reação dos setores que mais sentiram as restrições que foram impostas para o controle da pandemia do novo coronavírus. “Entre janeiro e junho de 2022, com exceção das concessionárias de veículos e das lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, todas as atividades analisadas demonstraram recorde histórico nas vendas”, informou a entidade, em nota.

A Agência Brasil informa que entre janeiro e setembro deste ano, o faturamento do comércio varejista já havia batido recorde histórico, atingindo a marca de R$ 812 bilhões.

Destaque para o varejo na economia atual

Os dados oficiais da Fecomércio corroboram as expectativas econômicas que compõem o setor varejista do país, já que o setor tem demonstrado um importante crescimento no cenário de retomada das atividades pós-pandemia. É importante que a gestão da empresa faça um planejamento para aproveitar melhor essas oportunidades de elevação de vendas, principalmente considerando essa época de final de ano.

Invista em tecnologia

Sendo assim, considere realizar promoções pontuais e fidelizar seu cliente. Além disso, é importante o investimento em uma ferramenta de gestão que permita que o cliente tenha acesso a diversos canais de atendimento, como a tecnologia omnichannel, por exemplo.

Desburocratize processos

A desburocratização de processos é um caminho relevante para a fidelização do seu público-alvo, sendo assim, na condição de comerciante, ainda que a sua empresa seja de pequeno porte, não abdique de realizar um planejamento e aproveitar essas oportunidades para elevar o seu faturamento.

Fidelize o seu cliente

Contudo, pondere suas promoções e considere o prazo de entrega e o valor do frete para que o cliente não se sinta lesado em nenhuma ocasião. Dessa forma, a tendência é que o seu comércio cresça e faça parte das estatísticas positivas do comércio varejista na atualidade.