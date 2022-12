Arcebispo de Salvador pede orações pelo Papa Bento XVI

Foto: Reprodução/Vaticano

O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, emitiu uma nota de pesar pela morte do Papa Emérito Bento XVI, neste sábado (31).

No comunicado, Dom Sergio lembrou da visita do religioso ao Brasil em 2007, expressou gratidão e pediu orações e missas pelo descanso em paz dele.

Ainda segundo o Arcebispo, a missa de domingo (1º), na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, às 8h, celebrando o Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, será especialmente para Bento XVI.

Confira nota na íntegra

“Recebemos, com profundo pesar, a notícia do falecimento do Papa Emérito Bento XVI na manhã deste sábado, 31 de dezembro. Expressamos a nossa imensa gratidão ao Papa que se apresentou como ‘humilde operário da vinha do Senhor’, aos 19 de abril de 2005, logo após ser eleito Sucessor do Apóstolo Pedro, tendo vivido com humildade, sabedoria e fidelidade o seu ministério petrino até o gesto humilde e corajoso de sua renúncia no dia 11 de fevereiro de 2013. Nós tivemos a graça de contar com a presença dele no Brasil, em 2007, por ocasião da Conferência de Aparecida e da canonização de Santo Antonio de Sant’Ana Galvão. Como Papa Emérito, se dispôs a ‘uma vida consagrada à oração’, segundo ele mesmo declarou, testemunhando sempre o seu amor à Igreja e a comunhão com o seu sucessor, o Papa Francisco. Convido a todos os fiéis da Arquidiocese de São Salvador da Bahia a rezarem para que Deus lhe conceda a recompensa eterna. Na missa do dia primeiro do novo ano, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, às 8h, celebrando o Senhor Bom Jesus dos Navegantes e Nossa Senhora da Boa Viagem, estaremos rezando especialmente por ele. Peço que em todas as Igrejas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, sejam feitas orações e celebradas missas pelo seu descanso eterno”.

Morte

A morte do Papa Emérito Bento XVI foi anunciada pelo Vaticano nas redes sociais. “É com pesar que informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 [5h34 no horário de Brasília] no Mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano”, escreveu o perfil de notícias do Vaticano no Twitter.

O religioso, que tinha 95 anos, estava com a saúde debilitada há alguns anos e teve uma piora repentina nos últimos dias. O Vaticano havia dito na sexta-feira (30) que a condição era grave, mas estável, com atenção médica constante. Contudo, a situação se reverteu.

Desde a renúncia, em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano.

O velório está marcado para começar na segunda-feira (2) na Basílica de São Pedro, sendo que o funeral será na quinta-feira (5) na Praça de São Pedro, presidido pelo Papa Francisco.

