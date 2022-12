Arcor do Brasil abre NOVOS empregos pelo país

A Arcor do Brasil é uma grande empresa do ramo alimentício na América Latina, sendo extremamente conhecida por suas guloseimas, biscoitos e chocolates através de marcas como a Butter Toffees, Chiclete Big Big e Poosh, 7 Belo, Tortuguita, entre outras . Hoje a empresa está divulgando diversas oportunidades de trabalho por várias cidades brasileiras. Segue abaixo.

Arcor do Brasil abre vagas de emprego no Brasil

O Grupo Arcor busca por novas pessoas para se tornarem colaboradores junto às suas equipes. É uma empresa que nasceu na Argentina e hoje tem grande destaque no ramo de alimentos no Brasil e outros países da América Latina. A companhia acredita no desenvolvimento pessoal através da inclusão, fortalecendo a diversidade através de vínculos humanos.

Com mais de 4100 funcionários que trabalham em 5 indústrias pelo país, a empresa já auxiliou 340 projetos sociais através do Instituto Arcor. Os colaboradores precisam ser proativos, trabalhar bem em equipe e estar sempre atento às necessidades do cliente. Abaixo estão as vagas disponíveis:

Assistente Administrativo – Bragança Paulista / SP;

Auxiliar de Produção (Vaga Exclusiva para Pessoas com Deficiência) – Bragança Paulista;

Auxiliar de Manutenção Mecânica – Rio das Pedras / SP;

Programador de Manutenção – Contagem / MG;

Promotor de Vendas – Ribeirão Preto / SP;

Técnico em Laboratório – Rio das Pedras / SP;

Vendedor (a) – Londrina / PR;

Como se candidatar

Para se candidatar em algum dos cargos disponibilizados pelo Grupo Arcor do Brasil, é só entrar no site 123 empregos, fazer seu cadastro seguindo as orientações e enviar o seu currículo que será encaminhado para análise. A empresa está procurando pessoas com disponibilidade de horários e que trabalhem bem em equipe.

Saiba mais sobre os empregos anunciados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos de seleção e recrutamento do país.