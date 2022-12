Área social é citada como prioridade para 20%, diz pesquisa

A partir do próximo mês de janeiro, o governo federal mudará de comando. Com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a expectativa é de que as prioridades do poder executivo mudem. Mas o que os brasileiros esperam que o terceiro governo do petista tome como prioridade? Uma nova pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (8) tenta dar uma resposta para esta pergunta.

Segundo o levantamento, cerca de 20% dos brasileiros acreditam que a prioridade de Lula em seu novo governo deve ser a área social. Este é um tema intimamente ligado aos pagamentos de programas sociais como o Bolsa Família, e até mesmo o aumento real do salário mínimo, uma das bandeiras do presidente eleito ainda na campanha.

De toda forma, a maioria da população brasileira citou mesmo a questão da economia como item que deve ser prioridade do novo governo. Ainda segundo a Quaest, cerca de 25% da população brasileira acredita que Lula deve se preocupar primeiramente em melhorar os números econômicos nos seus primeiros meses de retorno ao poder.

Boa parte dos economistas, no entanto, dizem que estas prioridades não necessariamente precisam ser separadas. Há uma avaliação de que a melhora na economia pode ajudar a questão do social do país, já que mais pobres poderão ter acesso a mais recursos e não dependerão mais de ajuda do governo.

De toda forma, a polêmica sobre este ponto está instalada há algumas semanas. Em declarações recentes, Lula vem dizendo que está mais preocupado com a questão social do que com as regras fiscais do país. Estas declarações vêm provocando temor no mercado financeiro, que vem reagindo contra estas falas do presidente eleito.

Outras prioridades

De toda forma, a pesquisa Quaest também mostrou que os brasileiros apontaram outras prioridades para além da questão da economia e da área social. Veja abaixo a lista completa.

Economia: 25%

Questões sociais: 20%

Saúde/Pandemia: 16%

Corrupção: 11%

Educação: 9%

Violência: 5%

Outros: 7%

Quando questionados sobre qual deveria ser a prioridade do novo governo dentro da área de economia, a maioria dos entrevistados respondeu que é importante trabalhar para gerar empregos

Qual tema deveria ser prioridade na Economia para o próximo governo?

Investir em políticas para gerar empregos 24%

Controlar a inflação 23%

Diminuir impostos 18%

Facilitar créditos para pequenas e médias empresas 9%

Na área de relações externas, a grande maioria dos entrevistados acredita que o Brasil vai conseguir melhorar a sua imagem internacional durante o governo Lula

Você acha que no Governo Lula a imagem do Brasil no exterior vai…

Melhorar 43%

Piorar 29%

Ficar Igual 19%

A grande maioria dos entrevistados também considera que o país saiu da eleição mais dividido do que entrou

O Brasil saiu desta eleição…

Dividido 90%

Unido 8%

Não sabe/Não respondeu 2%

De toda forma, mesmo que a grande maioria dos cidadãos acreditem que o país tenha saído desta última eleição dividido, a maior parte dos entrevistados afirma que está torcendo para que Lula faça um bom governo.

Você torce para que Lula faça um bom governo?

Sim 93%

Não 5%

Não sabe/Não respondeu 1%

Em suas redes sociais oficiais, Lula citou a Quaest e comemorou o resultado deste último dado da pesquisa.

“Pesquisa Quaest mostra que 93% dos brasileiros querem que o novo governo que começa dia 1° de janeiro dê certo. Podem ter certeza que vamos trabalhar muito para isso. Bom dia”, postou o presidente eleito.