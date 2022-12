Para continuar sendo uma das maiores redes varejistas de roupas, calçados e acessórios, a Arezzo divulgou novos empregos em várias regiões do Brasil, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e outros. Veja, a seguir, os cargos disponibilizados e todas as informações referente a seleção de candidatos.

Arezzo abre novos EMPREGOS pelo Brasil

Atuando no mundo da moda há quase 50 anos, a Arezzo tem como principal missão interpretar as tendências e despertar desejos e é por meio de sua cultura que a empresa evolui cada dia mais. Hoje, atuando em vários estados do Brasil, a companhia busca expandir cada vez mais e estar presente na vida de milhões de pessoas.

Hoje, com mais de 16 marcas presentes em seu portfólio, a Arezzo acredita que é por meio de suas marcas que ela ganha ainda mais clientes e admiradores Brasil afora. Veja a seguir todas as vagas disponibilizadas pela empresa e mais informações referente a candidatura.

Advogado Civil – Rio Grande do Sul;

Gerente de Loja – Minas Gerais;

Analista Comercial de Lojas Próprias – São Paulo;

Analista de Controladoria – Campo Bom/RS;

Analista de Marketplace – Rio Grande do Sul;

Gerente Alexandre Birman – Recife/PE;

Vendedor de Loja – Rio de Janeiro;

Consultoria Comercial de Franquia – Fortaleza/CE;

Auxiliar de Modelagem – Rio Grande do Sul;

Comprador Produtivo – Campo Bom/RS.

Como se candidatar

Aos interessados em se tornar um colaborador e cadastrar um currículo para análise, é só acessar o site 123 empregos e seguir as orientações anunciadas.

