Argentina chega a três títulos em Copa do Mundo; veja ranking

A Argentina chegou ao terceiro título mundial neste domingo, ao vencer a França na decisão no Catar. Com a vitória, o ranking foi atualizado.

O Brasil segue como o maior campeão da Copa do Mundo, com cinco títulos conquistados, em 1958, 1963, 1970, 1994 e 2022. Em seguida aparece a Alemanha e a Itália com quatro títulos. A Argentina tem três título. França e Urugual aparecem duas taças e a Espanha e Inglaterra com um título.

Veja o ranking dos campeões:

Brasil : 5 (1958, 1963, 1970, 1994 e 2022)

