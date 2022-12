Argentina e Croácia disputam primeira semi da Copa do Mundo

Foto: Divulgação / Twitter

A Copa do Mundo entra na reta final nesta terça-feira (13) com o primeiro jogo da semifinal. Argentina e Croácia duelam por uma vaga na decisão do Mundial às 16h (horário de Brasília), no Lusail.

A Argentina garantiu vaga nas semi após vencer a Holanda nos pênaltis. No tempo normal, as duas seleções empataram em 2×2. Já a Croácia passou para as semifinais depois de derrotar o Brasil, também nos pênaltis.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, ainda faz mistério sobre o time titular. Di Maria, reserva contra a Holanda, está disponível para o jogo. O jogador sofreu ao longo da Copa com desgaste muscular, mas não será problema. O caso é semelhante ao de De Paul, que foi substituído com fadiga muscular, mas que também já está pronto para a nova decisão. No entanto, a Argentina não terá os laterais Acuña e Montiel, suspensos.

A Croácia encara a Argentina como a favorita do jogo. Para superar mais uma vez o favoritismo, como foi contra o Brasil, O treinador Zlatko Dalic deve continuar com uma espécie de rodízio no ataque. Até agora, ele vem mantendo a base da defesa e do meio, alternando, porém, um dos nomes do ataque. Entre a fase de grupos e as quartas de final, Livaja, Vlasic, Pasalic e Bruno Petkovic vêm se revezando no trio ofensivo ao lado de Perisic e Kramaric.

Argentina x Croácia

Provável escalação da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di Maria, Messi e Julián Álvarez.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Petkovic (Kramaric), Pasalic e Perisic.

Argentina

Gonzalo Montiel e Marcos Acuña, suspensos pelo segundo cartão amarelo, são desfalques certos.

Croácia

Sem desfalques confirmados.

