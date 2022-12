Argentina vence a França e é Campeã do Mundo no Catar

Em jogo eletrizante, a Argentina é Campeão do Mundo no Catar 2022. A seleção argentina venceu nos pênaltis, após os 90 minutos terminar empatado em 2 x 2 a prorrogação em em 3×3.

Logo no primeiro tempo, aos 23 minutos a Argentina abriu o placar com gol de pênalti de Messi. Ao 36 minutos, Di María ampliou a vitória dos argentinos. Mas, no segundo tempo a França apareceu.

Faltando 15 minutos para o término da segunda parte, a França marcou o primeiro gol, após Otamendi derrubar Kolo Mauani na área e juiz marcar pênalti. Mbappé cobrou e colocou pra dentro do gol. Não deu nem tempo de comemorar, já que dois minutos depois a França empatou a final, novamente com Mbappé.

O confronto foi para prorrogação. No segundo tempo, Enzo Fernandez achou Lautaro Martinez na direita, que encontrou a defesa de Lloris. Em rebate, Messi empurrou para o fundo da rede. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. E quando tudo parecia decidido, a França teve um pênalti após Montiel bloquear chute com o braço dentro área.

Novamente, Mbappé bateu a cobrança e fez o terceiro gol do jogo. O jogador se consagrou como o segundo da história a fazer um hat-trick, três gols, em uma final de Copa do Mundo. O primeiro foi Geoff Hurst, da Inglaterra, em 1966.

Com a prorrogação empatada em 3 x 3, a decisão ficou para os pênaltis. A França começou batendo com Mbappé, que colocou 1×0 nos penais. Logo em seguida, Messi igualou o placar. Coman, da França, perdeu o primeiro pênalti dos franceses e colocou a Argentina na frente.

Dybala marcou para os “hermanos”, colocando pressão na França. Tchouaméni perdeu para os franceses, enquanto Paredes marcou para a Argentina e Kolo Muani para a França. Com os penais em 3×2, bastava a Argentina marcar para ser Campeã do Mundo. O gol final veio dos pés de Montiel e assim, Argentina tri campeã mundial.

