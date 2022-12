As 10 principais maneiras de corrigir mensagens do Google para Web que não funcionam (2023)

Por padrão, todo smartphone Android agora vem com mensagens do Google do Android 10. No Android 9, exceto dispositivos Android padrão, como smartphones Pixel e Moto. Porque outros smartphones da época estavam usando sua interface de usuário de mensagens personalizadas para sempre. Isso ocorre principalmente porque o problema de mensagens do Google para a Web que não está funcionando era muito comum e, até agora, nada parece melhorar. Com isso dito, aqui está um guia detalhado para corrigir mensagens do Google para web não funcionando

10 maneiras de corrigir mensagens do Google para a Web que não funcionam 2023

Aqui estão algumas das correções mais eficazes para resolver completamente o erro de mensagens do Google para a Web que não está funcionando. Recomendamos passar por todas as correções passo a passo e não pular ninguém.

Alternar para dados móveis

O Google Messages para Web não funciona é um problema comum se o telefone não estiver conectado à Internet. Nesse caso, primeiro você deve garantir que seu telefone possa se conectar à Internet.

Além disso, vários usuários do fórum mencionaram que desativar temporariamente o Wi-Fi e usar dados móveis resolveu o problema para eles. Essa é outra opção que você pode testar.

Verifique o uso de dados em segundo plano

Se você limitar os dados de segundo plano do aplicativo Mensagens e não permitir que seu telefone seja sincronizado regularmente, o Mensagens do Google para Web não poderá sincronizar novos dados. Se você não deseja que isso aconteça, não limite o acesso do Google Messages aos dados. Para saber isso, siga estes passos:

Pressione e segure Mensagens do Google. Agora clique em Uso de dados. Role um pouco para baixo e verifique se o uso de dados em segundo plano está ativado ou não. Caso contrário, alterne-o para ativá-lo.

Agora atualize as mensagens do Google para web e verifique se tudo está funcionando agora.

Reative sua sessão da Web

É possível que você tenha saído do Google Messages para web. Caso as mensagens do Google para web e o Mensagens estejam sincronizadas, mas as mensagens do Google para web não estejam funcionando, você também pode tentar reconectar. Basta seguir estas etapas para reativar sua sessão:

Abra as Mensagens do Google e clique no botão Ícone de hambúrguer. Agora clique em Emparelhamento de dispositivos. Verifique se você pode ver algum dispositivo emparelhado abaixo e clique no botão Cruz. Agora clique em QR Code Scanner, abra messages.google.com e escaneie o código QR.

Você está pronto para ir agora, pois as mensagens do vGoogle para a web começarão a funcionar. Se não, prossiga com a próxima correção.

Verifique o uso da VPN

A rede privada virtual, também conhecida como VPN, é prejudicial às mensagens do Google para a Web e a qualquer outro software utilitário da Web. No entanto, em alguns países, as pessoas podem usar VPN como meio de acelerar a Internet.

Além disso, o Google acha que as conexões VPN não são autênticas e alguém está tentando atacá-lo. Como resultado, o Google interrompe o usuário e isso faz com que as mensagens do Google para a Web não funcionem. É por isso que você precisa desabilitar a VPN e tentar se conectar novamente usando as etapas mencionadas na correção 3.

No entanto, se você realmente precisa usar uma VPN, deve usar um serviço VPN premium que não atrapalhe as solicitações de conexão.

Desativar extensões do navegador

O Google Chrome suporta várias extensões, mas algumas parecem interferir nas mensagens do Google para web. Como resultado, você precisa verificar um por um desabilitando e habilitando. Na maioria dos casos, os bloqueadores de anúncios bloqueiam o javascript, o que resulta em problemas de validação e, finalmente, faz com que as mensagens do Google para a Web não funcionem. Portanto, para desativar a extensão, siga estas etapas:

Clique nos três pontos verticais no canto superior direito da janela do Chrome. Agora clique em leve o mouse em Mais Ferramentas e clique em Extensões. Usando a alternância, desative o bloqueador de anúncios ou qualquer outra extensão que possa interferir nas mensagens do Google para a web.

Agora, uma vez desativado, reinicie o navegador e tente abrir as mensagens do Google. Deve funcionar agora. Se não, prossiga com a próxima correção.

Limpar cache de mensagens do Google

Com o Android, o cache corrompido é um problema comum. Consequentemente, o cache corrompido pode fazer com que as mensagens do Google para a web não funcionem. Portanto, você precisa fazer isso no seu PC, mas no seu Android. E para fazer isso, siga estas etapas:

Pressione e segure Google Messages e clique em Informações do aplicativo. Na próxima janela, role um pouco para baixo e clique em Uso de armazenamento. Clique em Limpar cache. Você também pode clicar em Forçar parada se as mensagens do Google no Android também estiverem causando problemas.

Agora abra as mensagens do Google para web e tente fazer login usando o QR Code e verifique se tudo está funcionando bem.

Tente usar o modo de navegação anônima

O modo de navegação anônima não é apenas para navegação privada, mas também para verificar outras coisas. Por exemplo, se você não conseguir fazer login em um serviço específico usando o método tradicional, o modo anônimo pode ser útil. Tudo isso acontece por causa do cache no nível do navegador. Não vamos ser muito técnicos aqui, mas usar o modo de navegação anônima ajudará você a corrigir o problema de mensagens do Google para a Web que não está funcionando.

Você só precisa abrir o Google Chrome e pressionar Ctrl+Shift+N. É isso. Depois que o modo anônimo abrir, você pode inserir o URL: messages.google.com, escanear o código QR e tudo começará a funcionar.

Reinstale o navegador da Web

Se nenhum dos métodos acima funcionou para você, a reinstalação é a única solução restante. Antes de prosseguir com a reinstalação, sugerimos que você baixe o arquivo de instalação, pois usar outros navegadores para baixar outro navegador será um pouco difícil. Siga estas etapas para desinstalar e reinstalar o Google Chrome:

Clique no Começar botão e ir para Definições. Clique em aplicativos, e depois clique em Aplicativos e recursos. Na lista de aplicativos instalados, role e encontre o Google Chrome. Clique no três pontos do lado direito e clique em Desinstalar. Depois que o Google Chrome for removido do seu PC, reinicie-o e prossiga com a instalação.

Certifique-se de ter uma conexão de internet estável porque o Google Chrome é instalado diretamente dos servidores da web e um arquivo de instalação completo não está disponível.

Tente usar outro navegador

Parece que o próprio produto do Google está tendo problemas com mensagens do Google para web. Agora você precisa tentar usar um navegador diferente, como o Microsoft Edge.

Em alguns casos, você pode perceber que o Microsoft Edge também está funcionando porque é construído na mesma plataforma que o Chromium do Google Chrome.

Agora, uma opção sábia seria tentar algo fora do comum e esse é o navegador Brave. O navegador vem com todos os sinos e assobios que você obtém no Google Chrome, além de alguns recursos adicionais. Curiosamente, ele não é construído na mesma plataforma Chromium de código aberto e isso o torna diferente.

Se as mensagens do Google para web começarem a funcionar no Brave, você já sabe qual navegador usar. Não há dúvida de que não funcionará porque você já limpou o cache.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode corrigir o problema de mensagens do Google para a Web que não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. As mensagens do Google e as mensagens da web trabalham lado a lado para facilitar as tarefas diárias, mas às vezes o Google Chrome mostra alguns sintomas notórios de não funcionar. Depois de ler este guia, você mudará do Google Chrome ou tudo funcionará normalmente.

