As 10 principais maneiras de corrigir o erro de memória 0-1766 em Call of Duty

Call of Duty: Modern Warfare 2 gerou muito burburinho como resultado do burburinho positivo gerado pelo jogo de 2019, mas no final, a campanha para um jogador é a parte mais decepcionante do pacote, apesar do burburinho positivo. gerado pelo jogo de 2019.

Embora tenha sido um grande sucesso no mercado de jogos, jogadores de todo o mundo relataram vários bugs e erros. Agora existem vários usuários de Xbox e PC reclamando sobre o Erro de memória COD Warzone 0-1766.

Essa é a razão pela qual nossa equipe decidiu criar este guia. Neste guia de solução de problemas, tentaremos ajudá-lo com algumas correções que podem ajudá-lo a resolver o erro de memória 0-1766 no Call of Duty. Portanto, vamos começar com o guia.

Corrigir erro de memória 0-1766 em Call of Duty no Windows

Portanto, aqui estão algumas correções que podem ajudá-lo facilmente a resolver esse código de erro irritante que você está recebendo ao jogar Call of Duty. Portanto, para remover este erro permanentemente do seu dispositivo, certifique-se de executar as correções mencionadas abaixo:

Verifique a sua conexão com a internet

Para aqueles que usam conexões de internet com fio, verifique se o cabo Ethernet está bem conectado e funcionando.

Se estiver tendo problemas com sua conexão com fio, você deve usar o Wi-Fi para solucionar o problema.

Pode ser uma boa ideia ligar e desligar o roteador WiFi se você já estiver usando o Wi-Fi e tiver problemas para usá-lo. Você pode verificar o problema novamente iniciando o roteador, desconectando o cabo de alimentação e aguardando cerca de 30 segundos. Em seguida, conecte-o novamente e reconecte-se à Internet novamente.

Para reduzir a aglomeração desnecessária, desligue todos os dispositivos conectados ou simplesmente desligue a internet se vários dispositivos estiverem conectados.

Reinicie seu roteador e modem

É possível que o erro de memória 0-1766 que ocorre em Call of Duty: Warzone seja causado por problemas de conectividade com a Internet. Assim, os jogadores Wi-Fi devem reiniciar seus roteadores e modems antes de jogar. Para reiniciar um roteador/modem, reinicie-o da seguinte maneira:

Primeiro, desconecte o cabo de alimentação do roteador e depois o do modem. Espere alguns minutos. Reconecte o modem ao roteador. Certifique-se de que todas as luzes de conexão estão acesas novamente. Quando terminar, conecte o roteador novamente e aguarde alguns minutos.

Redefinir seu roteador Wi-Fi

Você também deve executar uma reinicialização suave do seu roteador Wi-Fi para redefinir qualquer falha do sistema ou problema de cache (se houver). Você precisa segurar o botão Reset por cerca de 30 segundos antes de soltá-lo.

Depois de um tempo, os LEDs do roteador pararão de piscar e serão atualizados automaticamente. Depois de fazer isso, seu roteador Wi-Fi foi redefinido com sucesso. Para usar a internet, basta conectar-se à rede Wi-Fi novamente.

Pode ser necessário redefinir a senha do Wi-Fi e o SSID no painel de administração do roteador ou até mesmo redefinir a configuração de IP nas configurações sem fio do roteador, se necessário.

Verifique e repare os arquivos do jogo no PC

Você também pode descobrir que alguns dos arquivos do jogo que você instalou estão ausentes ou corrompidos. Usando o iniciador do jogo, você pode verificar e reparar facilmente os arquivos do jogo se estiver enfrentando os mesmos problemas.

Abra o Battle.net cliente e navegue até zona de guerra .

Usando o roda dentada ícone, selecione Escanear e reparar

Depois que a verificação for concluída, reinicie o cliente e o jogo Warzone para resolver o erro de memória 0-1766.

Parece que atualizar o driver da placa gráfica no computador com Windows pode resolver qualquer travamento do jogo. É bastante comum que os usuários de PC enfrentem esse problema devido a drivers gráficos desatualizados.

Para abrir o Menu de início rápido pressione Windows + X .

Em seguida, na lista, selecione Gerenciador de Dispositivos .

Para expandir a lista de Adaptadores de vídeo clique duas vezes nele.

Depois de selecionar a placa gráfica dedicada, clique com o botão direito nela.

Escolher Atualizar driver > Selecione Pesquisar drivers automaticamente

Portanto, a atualização será baixada e instalada automaticamente se houver uma atualização disponível.

Depois, reinicie o seu PC para aplicar as alterações.

Feche todos os aplicativos de segundo plano desnecessários

No erro de memória 0-1766, a RAM pode ser a origem do problema. Você pode, portanto, tentar fechar aplicativos em segundo plano para liberar RAM e outros recursos do sistema. Geralmente, liberar os recursos do computador antes de jogar jogos intensivos do sistema é um bom hábito, pois permite que o computador funcione mais rápido. Aqui estão as etapas para fechar programas desnecessários em segundo plano no Windows 11:

Usando o clique com o botão direito menu, selecione Gerenciador de tarefas da barra de tarefas do Windows. No Gerenciador de Tarefas, selecione Processos . Clique Finalizar tarefa nos aplicativos de terceiros listados.

Inicialização limpa do seu PC

Ao fazer uma inicialização limpa do Windows 11, você removerá todos os aplicativos e serviços de inicialização desnecessários. Embora não esteja totalmente claro se o erro de memória 0-1766 é causado por conflitos de programa, limpar o sistema é uma maneira de liberar RAM e outros recursos. Você pode limpar a inicialização do seu PC seguindo estas etapas:

Imprensa Vitória + R e entrar msconfig para abrir MSConfig. Em seguida, sob o Em geral guia, desmarque Carregar inicialização Itens. Selecione Serviços na guia MSConfig. Selecione Ocultar todos os serviços da Microsoft se você deseja ocultar todos os serviços da Microsoft. Você pode desativar todos os serviços de terceiros clicando no Desativar tudo botão. Clique Aplicar e OK para aplicar todas as alterações. Uma vez configurada a inicialização limpa, clique em Reiniciar.

Após a inicialização limpa, a falha do Memory Error 0-1766 pode não ocorrer novamente, o que significa que o jogo estava interagindo anteriormente com outro processo ou que os recursos do sistema precisavam ser liberados.

Reinstale o Call of Duty

Pode ser necessário reinstalar Call of Duty: Warzone para restaurar todos os arquivos ausentes se nenhuma das correções acima funcionar. Há muitas coisas para baixar, mas reinstalar o Warzone pode ser sua melhor opção quando suas opções são limitadas. Usando as seguintes etapas, você pode desinstalar e reinstalar o jogo:

No seu PC, abra Battle.net . Clique Warzone em Todos os jogos . Para acessar o menu de opções, clique no botão Começar ícone de engrenagem do botão. Para desinstalar o jogo, selecione Desinstalar . Instale o Warzone da sua biblioteca Battle.net novamente. Em seguida, verifique se o erro de memória 0-1766 foi resolvido.

Desativar HDR

Foi relatado que o erro de memória 0-1766 foi resolvido em alguns PCs e TVs, desativando o HDR (High Dynamic Range). No entanto, você também pode desativar o HDR no Windows 11, se preferir. Os jogadores do Xbox são mais propensos a confirmar essa resolução potencial do que os usuários do Windows 11. Para desativar o HDR em PCs com Windows 11, siga estas etapas:

No menu Iniciar, selecione o Definições atalho. No Sistema guia, clique Exibição . Selecione navegação HDR do menu. Depois disso, desative a opção de Usar HDR

Redefinir seu console Xbox

Muitos usuários começaram a relatar que corrigiram com êxito o erro de memória 0-1766 no Call of Duty apenas redefinindo o console Xbox. Portanto, você também deve tentar isso e ver se ajuda:

Para começar, pressione o botão xbox botão no controlador. Vou ao Perfil e Sistema opção. Agora você pode selecionar Configurações > Selecione Sistema . Selecione Informações do console . Quando o processo estiver concluído, selecione Redefinir console Depois disso, o console será reiniciado automaticamente. Reinstale o Warzone usando sua conta do Xbox.

Da mesa do autor

Então isso é como corrigir o erro de memória COD Warzone 0-1766. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

