As 5 melhores maneiras de assistir a vídeos do YouTube sem anúncios (2023)

Todo mundo hoje em dia assiste a vídeos no YouTube. Você pode encontrar vídeos relacionados a todos os tópicos, seja educação, condicionamento físico, tecnologia, vídeos baseados em habilidades e muito mais. Como a base de usuários do YouTube aumenta a cada dia, o YouTube está enviando cada vez mais anúncios aos usuários. Anteriormente, o YouTube mostrava anúncios que podiam ser pulados ou um anúncio curto de alguns segundos. No entanto, o YouTube agora está enviando vários anúncios para usuários que não podem ser ignorados.

Muitos usuários acham difícil assistir a vídeos do YouTube com todos esses anúncios. Se você está procurando uma maneira de assistir aos anúncios do YouTube gratuitamente, este artigo o ajudará.

Como assistir a vídeos do YouTube sem anúncios 2023

Este artigo discutirá várias maneiras de assistir ao YouTube sem anúncios e sem prejudicar sua experiência de visualização.

Se você não deseja anúncios no YouTube, pode se inscrever no YouTube Premium. Esta é uma maneira legítima de assistir a vídeos do YouTube sem anúncios. Você pode pagar pelo YouTube Premium e também obterá outros benefícios, como reprodução em segundo plano, YT Music e downloads ilimitados.

Use navegadores com bloqueadores de anúncios

Vários navegadores possuem bloqueadores de anúncios integrados. Você pode usar esses navegadores em seu dispositivo e transmitir o YouTube sem anúncios. Por exemplo, o navegador Brave é bem conhecido por este navegador. Se você quiser assistir ao YouTube sem anúncios, pode usar o navegador Brave. O Brave está disponível para quase todos os dispositivos, incluindo iOS, Android, macOS e Windows. Você pode instalar este navegador e transmitir o YouTube sem anúncios.

O Brave bloqueia anúncios não apenas no YouTube, mas também em outros sites. Você pode ter uma experiência sem anúncios em qualquer site que visitar usando o Brave. Além disso, existem vários outros recursos do Brave, como conexão segura, experiência de navegação rápida, rastreadores de bloqueio, recompensas do Brave, etc., que valem a pena tentar.

Use a extensão do navegador Ad-Blocker

Se você transmitir o YouTube no navegador do seu PC, poderá instalar uma extensão do bloqueador de anúncios no navegador para ter anúncios do YouTube gratuitos. Você deve usar um navegador que suporte extensões como Google Chrome ou Microsoft Edge. Você encontrará várias extensões de bloqueador de anúncios para esses navegadores, que você pode instalar no navegador e habilitar durante a transmissão do YouTube. Algumas das melhores extensões de bloqueio de anúncios para Google Chrome e Microsoft Edge são- TotalAdblock, AdLock, AdBlock Plus, AdBlock, Bloqueador de anúncios para YouTube, etc.

Existem várias extensões de bloqueador de anúncios que você encontrará online, mas as que mencionamos acima neste artigo são as melhores. Você pode instalar qualquer uma dessas extensões em seu navegador e ativá-las enquanto assiste ao YouTube. Você não receberá nenhum anúncio no YouTube ao ativar a extensão do bloqueador de anúncios.

Usar serviço VPN

Você também pode usar uma VPN premium para bloquear anúncios no YouTube. VPNs gratuitas e pagas estão disponíveis na Internet, mas recomendamos que você use uma VPN premium para uma experiência no YouTube sem anúncios. A VPN grátis tem muitas limitações, como uma conexão lenta e nenhuma seleção automática de servidor. Várias VPNs permitem o bloqueio de anúncios, como NordVPN, Surfshark, ExpressVPNe CyberGhost.

Baixar vídeo do YouTube

Você pode baixar vídeos do YouTube e assisti-los sem anúncios. Os vídeos serão salvos no seu dispositivo e você poderá assisti-los offline ou compartilhá-los com qualquer pessoa. Você pode baixar o vídeo do YouTube usando SaveFrom. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o site do YouTube ou o aplicativo em seu dispositivo.

Procure o vídeo que deseja reproduzir e copie o link do vídeo.

Agora, visite o site SaveFrom.

Aqui, cole o link do vídeo que deseja baixar.

Agora, clique no Download botão e siga as instruções na tela para baixar o vídeo do YouTube.

Depois de baixar o vídeo, você pode reproduzi-lo sem anúncios. Além de SaveFrom, você encontrará vários outros downloaders do YouTube que você pode usar para baixar vídeos do YouTube e assisti-los sem anúncios.

Conclusão

É assim você pode assistir YouTube Ads-Free. Anteriormente, havia o YouTube Vanced para usuários do Android, que você pode dizer que era uma réplica do aplicativo do YouTube para dispositivos Android, mas oferecia todos os recursos do YouTube premium gratuitamente. No entanto, o YouTube Vanced foi banido e agora você não pode usá-lo para ver vídeos sem anúncios. No entanto, existem outras maneiras de ver vídeos do YouTube sem anúncios que discutimos neste artigo acima. Você pode seguir as etapas acima para assistir a vídeos do YouTube sem os anúncios.

