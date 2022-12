As 7 principais maneiras de corrigir o acesso guiado que não funciona no iPhone/iPad 2023

Se você não sabe, o Acesso Guiado é um recurso de acessibilidade que restringe seu iPhone a um único aplicativo em uma única sessão. Ele ainda permite que você controle quais opções estão disponíveis, como teclado, áudio e botão lateral ou inicial, bem como onde na tela você pode tocar.

O recurso de acessibilidade pode ser usado para tornar o jogo mais fácil para todos, mesmo que tenha sido criado para pessoas com problemas de mobilidade ou para evitar que seus filhos danifiquem seu iPhone. Portanto, com o Acesso Guiado ativado, você pode desativar as notificações, impedir que anúncios sejam enviados para fora do programa, limitar o número de vezes que as crianças podem brincar e se proteger contra o uso de atalhos, gestos acidentais e muito mais.

Muitos clientes reclamaram que o Acesso Guiado não está funcionando em muitas versões do iOS. O acesso guiado não é isento de falhas, por melhor que seja. Você não deve se preocupar muito se O acesso guiado não está funcionando no seu iPhone. Esta postagem discutirá várias soluções que você pode usar para resolver o problema de acesso guiado que não está funcionando.

Maneiras de corrigir o acesso guiado que não funciona no iOS

As melhores maneiras de corrigir o problema de acesso guiado são mostradas abaixo.

1. Force a reinicialização ou reinicie seu dispositivo iOS

Se você estiver tentando resolver o problema com o acesso guiado, primeiro reinicie ou force a reinicialização do computador.

Para reiniciar um iPhone ou iPad, pressione o botão liga/desliga até que o controle deslizante apareça. Em seguida, puxe o controle deslizante para a direita e desligue o iPad.

Portanto, se uma simples reinicialização não resolver o problema, talvez seja necessário redefinir o dispositivo iOS com força. Dependendo do modelo do iPhone, diferentes ações precisam ser tomadas.

Em um iPhone 8 ou posterior , pressione rapidamente e solte os botões Aumentar volume e Diminuir volume. Quando o logotipo da Apple aparecer, pressione e segure o botão lateral.



Em um iPhone 7 ou 7 Plus pressione e segure as teclas Lateral e Diminuir volume por pelo menos 10 segundos ou até que o logotipo da Apple apareça.



pressione e segure as teclas Lateral e Diminuir volume por pelo menos 10 segundos ou até que o logotipo da Apple apareça. Em um iPhone 6s ou anterioriPad ou iPod touch, mantenha pressionadas as teclas Home e Power/Sleep por pelo menos 10 segundos ou até que o logotipo da Apple apareça.



2. Defina a acessibilidade

Portanto, em alguns casos, uma configuração incorreta nas configurações relacionadas à acessibilidade é a causa dos problemas do Acesso Guiado no iPhone. Se problemas de configuração incorreta forem a raiz do problema, o dispositivo não será bloqueado em um estado sem resposta.

Vá para Configurações, Acessibilidade e desative o acesso guiado para otimizar as configurações de acessibilidade.

3. Desative o acesso guiado

Você pode tentar desligar a sessão se acreditar que o acesso guiado pelo iOS não está funcionando ou está com defeito. É bastante simples desativar o acesso guiado. As etapas listadas abaixo podem ser usadas para desativar o acesso guiado em seu iPad ou iPhone:

Você pode inserir a senha de acesso guiado pressionando o botão Início três vezes seguidas.

Clique no botão Encerrar depois de inserir a senha.

Se você usar Face ID ou Touch ID como senha para entrada guiada, clique duas vezes no botão Início para desativar o recurso.

O recurso Acesso Guiado pode não funcionar normalmente em seu dispositivo iOS devido a bugs ou outros problemas que surgem ao interagir com aplicativos específicos.

Felizmente, a Apple atualiza regularmente seu software e componentes, até mesmo o Acesso Guiado.

A instalação de uma nova atualização pode corrigir o problema que está impedindo o funcionamento adequado dos recursos.

Conecte-se à sua rede Wi-Fi depois de conectar o dispositivo ao carregador.

Apenas vá para Em geral > Definições .

> . Selecione uma atualização de software .

. Após o download, clique em “ Instalar .”

.” Em seguida, toque em Instalar para instalar a atualização após o download.

Selecionando Mais tarde você pode adiar a instalação se desejar.

você pode adiar a instalação se desejar. Se solicitado, digite seu senha .

. Aguarde até que a atualização seja instalada.

Verifique se o recurso funciona corretamente nos aplicativos em que você precisa ativando o Acesso Guiado novamente.

5. Exclua a política de quiosque

A Apple introduziu a política Kiosk, que pode ser usada para gerenciar programas desinstalados. O dispositivo iOS tentará instalar o software e bloqueá-lo como um quiosque quando for ligado. O dispositivo será restrito se o aplicativo não for identificado. Portanto, existem algumas exceções, mas, em geral, você deve excluir a política de quiosque para que ela funcione.

Lembre-se de que, para que a política de quiosque seja excluída, ela deve ser implantada, o software do quiosque não deve ser instalado ou o Acesso Guiado deve estar no modo supervisionado. As etapas listadas abaixo podem ser usadas para excluir a política de quiosque do dispositivo:

Para começar, selecione o botão “ política de quiosque ” debaixo de “ Políticas ” aba.

” debaixo de “ ” aba. Agora clique em “Gerenciar” e escolha “ Mover para arquivo .”

.” Em seguida, escolha a política arquivada e, em seguida, escolha “ Gerenciar .”

.” Selecione “Excluir” no menu na parte inferior para excluir a política.

6. Reinicie o iPhone

Outra abordagem que você pode tentar é redefinir seu iPhone. Redefinir um dispositivo significa essencialmente trazê-lo de volta às configurações padrão. Todas as configurações de usuário, senhas que foram salvas anteriormente, aplicativos de terceiros, dados e contas de usuário serão completamente removidos do seu dispositivo durante este processo. Portanto, todos os dados salvos do iPhone também seriam removidos durante o procedimento.

Para redefinir seu dispositivo iOS com iOS 15:

Vou ao Definições aplicativo. Então vá para Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone. Apagar todo o conteúdo e configurações é a opção.

Para iOS 14 ou anterior:

Abra o Definições aplicativo. Vamos para Em geral > Redefinir. Apagar todo o conteúdo e configurações é a opção.

Faça login novamente em sua conta da Apple e baixe os aplicativos preferidos após redefinir o dispositivo.

Ative o Acesso Guiado e abra o aplicativo no qual deseja o recurso.

Para iniciar uma sessão de Acesso Guiado, toque três vezes no botão home.

Portanto, os dados não serão apagados quando todas as configurações forem redefinidas. Se o seu dispositivo não contiver muitos dados, você pode apagar todo o conteúdo e configurações para evitar a perda de dados.

Pode ser necessário entrar em contato com o Suporte da Apple e agendar um horário na barra Genius se a redefinição não fizer o Acesso Guiado funcionar corretamente. Você pode dizer a eles o que há de errado com seu dispositivo e eles podem investigá-lo e fornecer uma solução.

Conclusão

Embora o Acesso Guiado seja um ótimo recurso de controle dos pais, ele também oferece outra finalidade. Se você estiver trabalhando em um dispositivo iOS, é uma ótima maneira de manter o foco e evitar interrupções de outros aplicativos. Além disso, você pode instruir o telefone a ignorar a entrada por toque, definir um limite de tempo para uso do Acesso Guiado e desativar todos os recursos de notificação.

Portanto, estamos cientes das possíveis soluções para o problema do Acesso Guiado. Qualquer um dos métodos listados acima deve funcionar para resolver o problema.

GUIAS RELACIONADOS: