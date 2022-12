As 8 principais maneiras de corrigir a tela verde da morte do PS5 (2023)

O PlayStation 5, também conhecido como PS5, é um console de videogame doméstico da Sony, o sucessor do PS4. Faz parte da nona geração de consoles de videogame que oferecem uma experiência de jogo suave.

Não há dúvida sobre seu desempenho em jogos. Mas, às vezes, os usuários enfrentam vários problemas para acessar os jogos, e a tela verde do PS5 é a mais comum.

Portanto, se você também é uma dessas vítimas, continue lendo este guia até o final para saber como corrigir esse problema facilmente.

Como corrigir a tela verde da morte do PS5 2023

A tela verde do PS5 é um problema sério, pois às vezes você não consegue controlar seu dispositivo. Se você tiver sorte o suficiente para controlar o PS5, será mais fácil corrigir o problema.

Existem vários métodos para eliminar o problema da tela verde da morte do PS5, e será melhor tentar um por um, pois é impossível marcar um como o principal culpado. Portanto, siga as correções que compartilhei abaixo, que certamente o ajudarão.

Reiniciar o cabo HDMI

O PS5 está conectado a um monitor externo por meio de um cabo HDMI e uma conexão inadequada pode causar o problema da tela verde.

Portanto, se sua TV tiver várias portas HDMI, desconecte a atual e conecte-a a outra. O HDMI também pode estar com defeito, então será melhor trocar o cabo atual e usar um novo.

O problema da tela verde do PS5 certamente será resolvido se o cabo HDMI estiver causando o problema.

Desativar HDR

O HDR é conhecido por oferecer maior contraste e faixa de cor ou brilho, e o problema da tela verde do PS5 pode ser por causa disso. Você deve tentar desabilitar o HDR para eliminar o problema.

Estas são as etapas para desativar o HDR no seu PS5:

Primeiro, navegue até Configurações.

Em seguida, vá para Tela e Vídeo.

Agora, selecione HDR nas opções disponíveis e desligue-o.

Desativar modo de repouso

Muitos usuários notaram que os problemas de tela verde do PS5 ocorrem quando você coloca o console no modo de repouso no meio de um jogo ou o fecha sem colocá-lo no modo de repouso.

Embora o modo de descanso ajude a baixar atualizações de jogos e novos jogos em segundo plano usando menos energia, e o ventilador também opere em um nível baixo, ele pode ser o culpado por trás do problema de tela verde. Então, será melhor você tentar desabilitar isso, e para fazer isso, você pode seguir estes passos:

Primeiro, vá para Configurações no seu PS5.

Em seguida, vá em direção ao sistema.

Você verá várias opções; selecione Atualização de Software a partir daí.

Agora, clique em Economia de energia.

Em seguida, escolha Definir tempo até que o PS5 entre no modo de repouso.

Agora, toque em Durante a reprodução de mídia.

Selecione a opção “Não coloque em modo de repouso”.

Agora, clique em Enquanto joga.

Escolha a opção “Não coloque em modo de repouso”.

Verifique se há problema na TV

O problema da tela verde do PS5 pode ser devido a qualquer problema na extremidade da sua TV. Portanto, você pode tentar conectar seu console PS5 a outra TV e verificar se enfrenta o problema. Caso contrário, algum problema na sua TV antiga está causando o problema da tela verde.

Portanto, verifique sua TV para ver se ela está executando o firmware mais recente e, se houver alguma atualização disponível, baixe a mais recente.

Você pode tentar restaurar as configurações da sua TV para que, se você tiver feito alguma alteração por engano que esteja causando o problema, isso certamente será resolvido.

Reinicie o PS5

Uma simples reinicialização do seu PS5 pode ajudá-lo a eliminar facilmente o problema da tela verde. Nesse contexto, você deve saber que ele não exclui seus dados, mas se houver dados não salvos, você os perderá.

Para fazer isso, você precisa pressionar e segurar o botão liga / desliga no seu PS5 por alguns segundos até que um bipe apareça. Ele desligará seu PS5 e, para reiniciá-lo novamente, pressione o botão liga / desliga.

Excluir arquivos corrompidos no PS5

Se os arquivos de qualquer jogo estiverem corrompidos, isso pode causar vários problemas junto com o problema da tela verde do PS5. Portanto, excluir todos os arquivos corrompidos ou desnecessários certamente pode resolver o problema.

Se você ainda não fez isso e não tem certeza sobre o método, confira as etapas abaixo:

Primeiro, você deve navegar até as configurações do PS5 clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito da tela da TV.

Ele abrirá várias opções; na parte inferior, você encontrará “Armazenamento”; clique nisso.

No painel esquerdo, clique em Console Storage e escolha Saved Data à direita.

Agora, você verá duas opções, “PS5 Games” e “PS4 Games”; selecione qualquer um que você acha que está causando o problema.

Em seguida, mostrará todos os jogos disponíveis; selecione o jogo que provavelmente está incomodando com o problema da tela verde.

Por fim, selecione a opção Excluir no canto inferior direito.

Desativar modo de resolução

Se você definiu uma resolução maior do que a suportada pelo seu PS5 ou sua TV, isso certamente pressuriza seus dispositivos, causando a falha da tela verde. Então, você pode tentar desabilitar o modo de resolução e para isso, siga os passos abaixo:

Primeiro, você deve ir para a página Configurações.

Em seguida, vá para Dados salvos e configurações do jogo.

Selecione Predefinições de jogo nas opções.

Agora, escolha Modo de desempenho ou Modo de resolução.

Por fim, selecione Padrão do jogo.

Agora, as configurações de vídeo serão de acordo com o jogo. Muitos jogos têm configurações de vídeo dentro do jogo, então vá lá e selecione o básico para ajudar o jogo a rodar sem problemas, especialmente a falha na tela verde do PS5.

Você deve entrar em contato com o suporte ao cliente do PlayStation se alguma das soluções acima não funcionar.

A melhor maneira de contatá-los é através da página oficial https://www.playstation.com/en-in/support/ e compartilhar sua preocupação selecionando as opções apropriadas. A equipe profissional de suporte ao cliente certamente o guiará para eliminar o problema.

Conclusão

Portanto, essas foram as soluções para corrigir facilmente o problema da tela verde da morte do PS5. Espero que você tenha eliminado o problema com sucesso. Ainda assim, se algo o incomodar, a caixa de comentários estará sempre aberta para você.

LEIA TAMBÉM: