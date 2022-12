ASUS anuncia a chegada do ROG Phone 6D Ultimate ao Brasil

A ASUS Republic of Gamers (ROG) lançou esta semana, exclusivamente na Loja ASUS Oficial, o ROG Phone 6D Ultimate, versão mais avançada da sua recém-anunciada linha ROG Phone 6. Equipado com a nova plataforma móvel Dimensity 9000+ da MediaTek – um octacore de 2,4 GHz – o smartphone gamer marcou 1.133.998 pontos e chegou à liderança do ranking da AnTuTu, que avalia a o desempenho de dispositivos móveis.

O ROG Phone 6D Ultimate traz 16 GB de memória RAM, estreando o novo padrão LPDDR5x, que atinge a velocidade de 7500 Mbps – é 15% mais rápido que o LPDDR5. O aparelho possui 512 GB de armazenamento com padrão UFS 3.1, capaz de suportar as velocidades de transferência de dados que o conjunto possibilita.

Em termos de desempenho, a experiência em jogos mobile, especialmente aqueles que demandam bastante performance do aparelho, fica muito mais fluída e rápida, diz a fabricante. O smartphone é capaz de manter altas taxas de FPS nos games.

Assim como as outras versões da série, o ROG Phone 6D Ultimate conta com uma tela AMOLED de 6.78” com 165 Hz de taxa de atualização e 720 Hz de taxa de resposta ao toque. Os botões ultrassônicos Air Trigger 6 vêm com novos gestos e comandos, proporcionando maior controle das ações em quaisquer jogos. Por fim, a bateria de 6000 mAh é capaz de manter a grande autonomia do smartphone gamer, seja jogando ou produzindo conteúdo.

Cooler para garantir refrigeração

Outra novidade introduzida neste modelo é o AeroActive Portal – entrada que permite que o fluxo de ar gerado pelo AeroActive Cooler 6 seja jogado diretamente dentro do ROG Phone 6D, algo que também está disponível para outras versões do ROG Phone 6.

A maior preocupação – e desafio – da ASUS ROG foi de manter a temperatura do dispositivo em níveis adequados para evitar as quedas de frames por conta da redução de performance do processador, devido às altas temperaturas. Como nas versões anteriores, a nova série recebeu diversas inovações em sua refrigeração, que atendem tanto os usuários que jogam sessões curtas, de até 15 minutos, quanto sessões longas, por mais de 1 hora no smartphone.

O novo cooler da linha ROG Phone 6 utiliza um sistema termoelétrico inteligente de refrigeração – que precisa ser conectado ao smartphone – e usa a tecnologia do chip termoelétrico e o conhecido efeito Peltier, gerando ar frio através do uso de semicondutores.

O acessório é capaz de reduzir em até 20 graus a temperatura da tampa traseira do smartphone. Por meio do AeroActive Portal, esse ar gelado pode ser jogado para dentro do aparelho, garantindo ainda mais performance e eliminando os engasgos de desempenho causados pelo calor gerado pelo processador, mesmo em longas sessões de jogo.

Mais recursos

A série ROG Phone 6D está equipada com um sistema de câmera tripla – uma câmera principal grande angular Sony IMX766 de 50 MP com qualidade de imagem aprimorada e processamento HDR, uma segunda câmera ultra grande angular de 12 MP e uma câmera macro.

Os recursos de software aprimorados incluem o modo de vídeo HDR10+ e também há uma câmera frontal de 12 MP para selfies de grupo de alta qualidade e vídeos de transmissão ao vivo.

Como padrão da linha ROG Phone 6, este modelo possui duas entradas USB-C e ainda uma entrada para fone de ouvido, além de um carregador de 65 W, cabo USB-C, capa de proteção e o AeroActive Cooler 6. Já a bateria é de 6 mil mAh, que permite maior duração para quem deseja jogar.

O ROG Phone 6D Ultimate, com 512 GB de armazenamento e 16 GB de memória RAM, já está disponível na Loja ASUS Oficial por R$ 11.999,00. Durante o período de lançamento, o ROG Phone 6D poderá ser adquirido com desconto especial.