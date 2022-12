Ative a rede Watch Spectrum na Apple TV, Roku, FireStick 2023

A Spectrum TV é a solução perfeita se você estiver interessado em assistir seus canais favoritos em tempo real e todo o conteúdo premium. Este é o melhor negócio de canal premium que a Spectrum TV Choice oferece aos clientes Choice, que é o Spectrum Premium Pack.

Não há tantas horas de armazenamento de DVR disponíveis na Spectrum TV quanto em seus concorrentes, mas suas taxas de armazenamento de DVR são mais baixas do que as de seus concorrentes. Mas há muitos usuários que não sabem como ativar a rede Spectrum em sua Apple TV, Roku ou Firestick; certifique-se de verificar este guia. Neste artigo, você aprenderá como a rede Watch Spectrum é ativada no Roku, Apple TV e Firestick. Então, vamos começar com o guia.

O que é o aplicativo Spectrum TV?

O aplicativo Spectrum TV permite que você assista a programas e filmes em movimento. Você pode assistir a uma ampla variedade de canais com seu tablet, smartphone ou smart TV. Obtenha TV ao vivo, conteúdo sob demanda e gravações de DVR e muito mais.

Você pode baixar o aplicativo Spectrum TV gratuitamente se tiver serviços Spectrum TV ou Internet. Para começar, você só precisa de uma conexão com a internet. Usar seu nome de usuário e senha do Spectrum permitirá que você faça login se já for um assinante do Spectrum TV.

Como criar uma conta Spectrum TV

Para transmitir em seus dispositivos de plataforma de streaming, novos usuários devem primeiro criar uma conta Spectrum TV. Você pode ativar sua conta se já tiver criado uma rolando para baixo. Você pode se inscrever para uma conta Spectrum TV seguindo estas etapas:

Para visualizar o site oficial do Spectrum, acesse www.watch.spectrum.net . Em sua tela, você verá Entrar para começar. Selecione Crie um nome de usuário . No campo Informações de contato, insira um número de telefone ou endereço de e-mail. Depois disso, o próximo passo é confirmar que você não é um robô clicando no botão Próximo botão. Em seguida, você receberá um e-mail ou telefonema com um Código . Para verificar a conta, insira o código. Você deve confirmar as informações completas e escolher o nome de usuário e senha novamente. Agora você concluiu o processo de inscrição.

Como ativar o Spectrum TV no FireStick em watch.spectrum.net/activate

Se você possui um Amazon Firestick e deseja assistir à ativação da rede Spectrum em seu Firestick, certifique-se de verificar estas etapas:

Em primeiro lugar, vá para a Amazon App Store na sua Fire TV.

Use o recurso de pesquisa para localizar o espectro de TV aplicativo.

A seguir, clique no botão Pegue botão para baixar e instalar o aplicativo em sua Fire TV.

O aplicativo começará a ser baixado. Após a conclusão do processo, aguarde o término.

Agora você pode acessar o Spectrum TV iniciando o aplicativo após instalá-lo.

Sua TV pode assistir TV ao vivo sem exigir que você faça login se estiver conectada a uma rede Wi-Fi doméstica. Você receberá um código na tela da sua TV para ativar seu dispositivo caso seu dispositivo não possua um código.

Para ativar sua conta, acesse watch.spectrum.net/activate em um dispositivo diferente assim que você tiver o código.

Na sua TV, digite o código e clique em Enviar

Para concluir o processo, insira suas credenciais de login.

Ative no Roku em watch.spectrum.net/activate

Você pode acessar a ativação da rede Spectrum no Roku seguindo estas etapas simples:

No controle remoto Roku, pressione o botão Lar botão.

Vá para a tela inicial e selecione Canais de Transmissão .

Você pode encontrar o canal de TV Spectrum através do Procurar opção na Roku Channel Store.

Selecione o botão Adicionar canal para instalar o aplicativo no Roku e siga as instruções na tela.

Para iniciar o aplicativo, selecione o Ir para o canal opção após a instalação.

Para obter um código de ativação, entre no aplicativo Spectrum TV ou siga as instruções na sua TV.

Vamos para assistir spectrum.net ativar em um navegador da web em seu computador ou dispositivo móvel.

Nesta seção, insira o código de ativação e clique em ENVIAR

Depois de fazer login na sua conta, siga as instruções na tela para concluir a ativação.

Agora é possível assistir a Spectrum TV no seu dispositivo de streaming Roku ou Roku TV.

Assistir Spectrum TV Activate na Apple TV 2023

Você pode instalar e assistir a ativação da rede Spectrum na sua Apple TV seguindo as instruções abaixo.

Na Apple TV, navegue até Loja de aplicativos e baixe o aplicativo do canal Spectrum TV.

A seguir, lance o espectro de TV aplicativo na sua TV.

Se solicitado, desbloqueie a conta gerando um código de ativação ou fazendo login em sua conta do Spectrum.

Você pode ativar sua conta visitando watch.spectrum.net/activate após receber seu código.

Digite o código no campo fornecido e clique em ENVIAR para submetê-lo.

Entre na sua conta Spectrum TV e conclua o processo de ativação seguindo as instruções na tela.

Maneiras de ativar a Spectrum TV na Android TV

Você pode assistir a Spectrum net ativar em televisores Android e smart TVs com sistemas operacionais Android. Você precisará atualizar a Android TV para a versão mais recente antes de seguir estas etapas.

Na sua Android TV, vá para o Loja de jogos . Em sua loja de aplicativos, procure por espectro de TV . Nos resultados da pesquisa, selecione Spectrum TV. Então clique Instalar . Agora você pode iniciar o aplicativo Spectrum TV depois de instalado. No aplicativo, você encontrará o Código de ativação . Se você tiver um dispositivo com acesso à Internet, visite o assistir Spectrum net ativar site . Na página de ativação, insira o código e clique em ENVIAR . Use suas credenciais de login (nome de usuário e senha) para fazer login no Spectrum TV.

Assim que o processo de ativação for concluído, você será solicitado a prosseguir na tela.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

A Spectrum TV é gratuita com a Internet?

Você pode transmitir TV ao vivo e conteúdo sob demanda para sua casa ou fora, sem nenhum custo extra, com o aplicativo Spectrum TV se você assinar o Spectrum TV and Internet. Você pode assistir seus programas favoritos com credenciais do Spectrum por meio dos aplicativos para canais de TV individuais, como CNN ou TV Land.

Preciso pagar pelo aplicativo Spectrum TV?

Não há custo para baixar o aplicativo Spectrum TV. É, no entanto, necessário subscrever o Spectrum para poder transmitir o conteúdo. Isso custa $ 49,99 por mês para se inscrever.

Posso acessar o aplicativo Spectrum TV sem WiFi?

É possível usar o aplicativo Spectrum TV enquanto estiver fora de casa sem WiFi. Haverá, no entanto, uma cobrança pelo uso de dados móveis nesses casos. Também pode haver uma limitação para os canais disponíveis. Quando você estiver conectado à sua rede doméstica, poderá acessar toda a programação de canais.

Da mesa do autor

Veja a ativação da rede Spectrum a maneira mais fácil de ativar o Watch Spectrum TV, então você não deve ter problemas para instalá-lo. Você pode ver que o procedimento é o mesmo para todos os dispositivos. Então, esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso você ainda tenha alguma dúvida ou pergunta, deixe-nos saber abaixo.

