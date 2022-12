Ator David Júnior anuncia nascimento da segunda filha: ‘Presente’

Foto: Reprodução/Instagram

O ator David Júnior apareceu nas redes sociais neste sábado (10) para anunciar o nascimento da segunda filha com Yasmin Garcez, Odara.

A herdeira nasceu um dia depois do aniversário do artista e, por meio da legenda da publicação, o casal revelou estar mais feliz do que nunca após o crescimento da família.

“Quando a gente pensa que o amor atingiu seu auge, ele vem e transborda de novo. Transborda em Odara! Presente de aniversário do papai, ela chegou um dia depois. Veio ontem, com uma data só dela, desbancando até o protagonismo da seleção brasileira nas quartas de final”, iniciou.

“Agora somos 4! Papai, Amora e Odara no time dos sagitarianos da casa e mamãe no time dos arianos porque basta uma ariana mesmo pra botar ordem nessa farra. Dezembro agora é só festa, só axé! Agradecemos pelo carinho de todos!”, completou David Júnior.

Nos comentários não faltaram felicitações de famosos para os papais. “Viva a vida! Viva a potência linda desse bebê no mundo! Viva Vocês quatro˜”, escreveu Carmo Dalla Vecchia. “Emocionei aqui. Mais uma pra fazer parte do meu time de coração”, escreveu Dandara Mariana.

Confira:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.