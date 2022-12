Ator de ‘As Branquelas’ compartilha vídeo de influenciador baiano

Foto: Reprodução

O influenciador baiano Cristian Bell está fazendo sucesso no Catar. Após viralizar com vídeos de “batalhas” de dança com árabes, ele foi compartilhado pelo ator Marlon Wayans, do filme As Branquelas.

O ator compartilhou a gravação no Instagram com a montagem do áudio da batalha de dança do longa. Na legenda, Marlon brinca que após 20 anos da estreia do filme, não imaginava que iria fazer tanto sucesso, principalmente por ter estrelas negras na comédia.

“Enquanto isso no Qatar houve uma grande batalha #AsBranquelas. Durante anos me disseram que estrelas negras e comédia não vendem no estrangeiro… sim, tudo bem, porém, 20 anos depois… #clássico”, escreveu.

Cristian Bell viralizou pelo menos duas vezes com disputas de danças no Catar. “Como vocês nos conhecem, infelizmente nascemos pra brilhar. Podem perceber que sem ensaio, conectamos passos surreais e especiais para encantar o mundo com o nosso carisma”, brincou ele na legenda de um dos vídeos.

