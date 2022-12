A ATUA Agro trabalha no desenvolvimento de tecnologias para o mercado agrícola e é líder em seu segmento. A companhia nasceu com a missão de auxiliar no sucesso do agricultor. Veja, a seguir, as novas oportunidades anunciadas pela contratante.

ATUA Agro abre vagas de emprego pelo país

Sempre caminhando lado a lado do agricultor, a ATUA Agro deseja expandir cada vez mais o sucesso de seus serviços e oferecer soluções qualificadas e tecnológicas aos seus clientes. Para isso, a companhia atua com um grupo de colaboradores que entende os desafios e conhece as melhores técnicas para alcançar esse sucesso.

Hoje, a empresa abriu novos empregos em algumas regiões do Brasil. As oportunidades requerem profissionais capacitados e competentes, capazes de inovar o mercado de trabalho, sempre agregando de forma positiva nos resultados da empresa. Confira, a seguir, todas as informações referente a candidatura e as vagas disponibilizadas.

Consultor Interno de Vendas – Ibati/PR;

Técnico Agrícola – Salto do Jacuí/RS;

Consultor Técnico de Vendas – Rio Grande do Sul, Paraná;

Motorista – Ponta Grossa/PR;

Consultor Técnico de Vendas Sênior – Salto do Jacuí/RS, Castro/PR.

Como se candidatar

Ao entrar no site 123 empregos, o candidato terá acesso a todas as informações referente ao cadastramento de um currículo para análise. A empresa está em busca de trabalhadores especializados que buscam pelo seu desenvolvimento profissional caminhando lado a lado da empresa e priorizando todos os agricultores.

