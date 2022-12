Aulão das Academias de Saúde movimenta programação do Penedo Luz

Assessoria SEMS Penedo

Animação é a palavra certa para definir o Aulão das Academias da Saúde que aconteceu nesta quarta-feira, 21, durante a programação do Penedo Luz. Quem estava na Praça 12 de Abril seguiu o ritmo das atividades que também são ofertadas regularmente pela Prefeitura de Penedo.

“Natal para a Academia da Saúde é muito especial para nós, porque é muito próximo do nosso aniversário de um ano. E os festejos natalinos trazem paz, alegria e nada melhor do que contribuir com esse momento com saúde, com o nosso aulão para incentivar a prática da atividade física”, disse a educadora física Cielle Moraes.

Em novembro de 2021, Penedo aderiu ao Programa Academia da Saúde (PAS), uma estratégia de promoção da saúde que funciona em espaços públicos, onde são ofertadas atividades físicas, com acompanhamento de equipe multidisciplinar.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), três Academias de Saúde funcionam na cidade (bairros Rosete Andrade, Cohab e Mata Atlântica), cada uma atendendo cerca de 50 usuários.

Para participar, as pessoas podem ser encaminhadas pelas equipes de Saúde da Família na UBS ou por demanda espontânea, basta chegar na academia com o cartão SUS e se inscrever.

Quem participa das Academias da Saúde tem à disposição profissionais capacitados de educação física para coordenar os exercícios e também acompanhamento com ótimos nutricionistas.

“Temos aulas todos os dias, a partir das 7 horas da manhã. Aqui a gente trabalha diversas capacidades. A gente alonga, fazemos exercícios de força, exercícios de cardiorrespiratórios. É bem bacana e todos podem fazer parte desse grupo”, disse Cielle.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media

Fotos – Gabriela Flores e Deywisson Duarte