Autoglass abre vagas de emprego pelo país

A Autoglass é uma companhia do Brasil que fornece soluções técnicas para vários setores do mercado, atende o setor de seguros e comercializa vidros e autopeças na origem. Possuem mais de 7o sedes próprias na Colômbia e no Brasil com uma excelente equipe de TI e call center. Além disso, o seu negócio de logística é muito forte, com diversos centros de distribuição em todo o país.

Autoglass tem oportunidades novas de trabalho pelo Brasil

A Autoglass já possui mais de 4 mil colaboradores, eles têm oportunidades de carreira incríveis e continuam a crescer. Se busca inovação, tecnologia, um ambiente de negócios sólido e em constante reinvenção, este é o seu lugar!

O seu propósito é sempre promover a inovação. É isso que os move e os coloca no caminho do sucesso. Acreditam que através da inovação e melhoria, podemos fornecer produtos e serviços de alta qualidade para a sociedade. Veja abaixo todas as vagas ofertadas:

Agente de Limpeza;

Vendedor Interno;

Agente de Televendas;

Motorista Carreteiro;

Almoxarife TI;

Tec. de Planejamento de Produção;

Anl. de Compras;

Op. de Empilhadeira;

Anl. de Dados;

Superv. de Elétrica;

Anl. de Estratégia de Vendas;

Serralheiro;

Anl. de Marketing;

Op. de Estoque;

Anl. de Mídia Performance;

Redator Publicitário;

Anl. de Processos;

Op. de Rastreamento;

Anl. de Remuneração e Benefícios;

Prospector de Vendas;

Anl. de Soluções Tecnológicas;

Pintor Automotivo;

Anl. de Transportes;

Projetista Civil;

Anl. Fiscal Contábil;

Projetista Instalações;

Anl. Tec. de Processos.

Como se candidatar

Os interessados pelas vagas oferecidas pela empresa Autoglass devem acessar o site 123 empregos e seguir as orientações para enviar o seu currículo.

