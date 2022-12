Autoridades lamentam morte de Pelé nas redes sociais

Único jogador do mundo com três títulos mundiais, 95 gols com a camisa do Brasil, sendo o maior artilheiro da seleção. #Pelé , o rei do futebol, se foi, mas seu legado no esporte fica! Que descanse em paz.

Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. pic.twitter.com/cmSHbgFIOm

— Olívia Santana (@oliviasantana65) December 29, 2022