Auxílio Brasil dobrado: veja como receber até R$ 1,2 mil em dezembro

O Auxílio Brasil é um programa social do Governo Federal, destinado às famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza. Atualmente, o benefício está sendo distribuído no valor de R$ 600 para um total de 21,3 milhões de pessoas. No entanto, o que muitos não sabem é que esse valor pode ser duplicado.

As famílias podem obter o aumento do valor por meio do recebimento de outros programas complementares. Dessa forma, ao juntar todos os benefícios disponíveis, é possível que o beneficiário receba até de R$ 1.220.

Benefícios que aumentam o valor do Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania, existem quatro benefícios na “cesta-raiz” do Auxílio Brasil que possibilitam o recebimento de valores extras. Confira abaixo quais são:

– Esse benefício é calculado de forma que a renda per capita da família supere o valor da linha de extrema pobreza, que é de R$ 105 por membro. Portanto, se o valor pago pelo Auxílio Brasil dividido pelo número de pessoas da família der menos que R$ 105, a família recebe um valor extra de R$ 25. Benefício Compensatório de Transição – Recebem esse benefício as famílias que recebem do Auxílio Brasil um valor inferior comparado ao que recebiam do Bolsa Família.

Além dos programas citados acima, o governo disponibiliza valores extras por meio de outros benefícios, que são:

Esse benefício é disponibilizado aos atletas escolares com idade entre 12 e 17 anos incompletos. O governo disponibiliza 12 parcelas de R$ 100 ao estudante, mais o valor de R$ 1.000 pago à família; Auxílio Inclusão Produtiva Rural – O programa é destinado às pessoas que vivem em situação de extrema vulnerabilidade em zona rural, sem condições financeiras de investirem em pequenas produções. O governo libera parcelas mensais no valor de R$ 200 a apenas um membro da família.

Ainda, o Ministério da Cidadania informou que é possível que o beneficiário do Auxílio Brasil receba todos esses benefícios, desde que se enquadre nos critérios de todos eles.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – dezembro

Primeiramente, é importante salientar que no mês de dezembro, parte dos beneficiários do Auxílio Brasil poderão receber o valor de até R$ 712,00, visto que o Vale-Gás também será disponibilizado, junto ao calendário do auxílio. Portanto, confira quais são as datas de pagamento:

NIS final 1 – 12 de dezembro;

NIS final 2 – 13 de dezembro;

NIS final 3 – 14 de dezembro

NIS final 4 – 15 de dezembro;

NIS final 5 – 16 de dezembro;

NIS final 6 – 19 de dezembro;

NIS final 7 – 20 de dezembro;

NIS final 8 – 21 de dezembro;

NIS final 9 – 22 de dezembro;

NIS final 0 – 23 de dezembro.

Quem recebe os pagamentos do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil contempla o mesmo público anteriormente atendido pelo Bolsa Família, sendo:

Famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 105; e

Famílias em situação de pobreza, com renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 a R$ 210, porém, desde que tenha em sua composição gestante, nutriz ou pessoa de até 21 anos incompletos;

Lembrando que é necessário ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).

Além desses critérios básicos, existem três possibilidades de entrar no Auxílio Brasil, segundo o Ministério da Cidadania. Confira:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Por fim, se não está no CadÚnico, é preciso buscar um CRAS para registro, sem garantia de receber.

Consulta ao benefício

Por telefone:

Na central de atendimento do Ministério da Cidadania, no número 121;

Na central de atendimento da Caixa, no número 111.

Por aplicativos:

No aplicativo Auxílio Brasil (disponível gratuitamente para Android e iOS);

No aplicativo Caixa Tem (disponível gratuitamente para Android e iOS).