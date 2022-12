Auxílio Brasil e vale-gás seguem nesta terça (20). Veja calendário

Nesta terça-feira (20), o Governo Federal segue com os pagamentos de mais uma rodada do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional. Hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7. Este é o último pagamento do ano dos programas sociais para as pessoas deste grupo.

Embora obedeçam a um mesmo calendário, Auxílio Brasil e vale-gás nacional são programas diferentes, com valores distintos. o Auxílio está fazendo pagamentos mensais de R$ 600 mínimos. A média para este mês de dezembro é de R$ 607. Já o vale-gás nacional está pagando um valor unitário de R$ 112 para todos os usuários aptos.

Os pagamentos dos dois benefícios neste mês de dezembro começaram no último dia 12. Normalmente, os repasses mensais acontecem sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Contudo, em dezembro o Ministério da Cidadania optou por antecipar as datas para que todos os usuários consigam receber os seus saldos ainda antes do natal.

O calendário do Auxílio

Desde o último dia 12, usuários com o NIS finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 já receberam os seus saldos. Todos os usuários têm um prazo de 120 dias, ou seja, quatro meses para movimentar a quantia. Quem não realizar esta movimentação dentro deste hiato de tempo, poderá ter o dinheiro retido pelo Ministério. Veja abaixo o calendário detalhado de pagamentos para este mês:

12 de dezembro: Usuários com NIS final 1

13 de dezembro: Usuários com NIS final 2

14 de dezembro: Usuários com NIS final 3

15 de dezembro: Usuários com NIS final 4

16 de dezembro: Usuários com NIS final 5

19 de dezembro: Usuários com NIS final 6

20 de dezembro: Usuários com NIS final 7

21 de dezembro: Usuários com NIS final 8

22 de dezembro: Usuários com NIS final 9

23 de dezembro: Usuários com NIS final 0

Número de usuários

Dados mais recentes do Ministério da Cidadania apontam que pouco mais de 21,6 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Auxílio Brasil neste mês de dezembro. Este número é basicamente o mesmo que se viu nos meses anteriores.

O vale-gás nacional atende em dezembro pouco mais de 5,9 milhões de pessoas de todas as regiões do país. O número de cidadãos aptos ao recebimento também é basicamente o mesmo registrado nos seis meses anteriores.

Nos dois casos, há uma fila de espera. Ainda com base nos dados do Ministério da Cidadania é possível dizer que mais de 200 mil pessoas aguardam por uma vaga no Auxílio Brasil e 18 milhões ainda esperam o momento de entrada no vale-gás nacional.

Como movimentar

Embora sejam programas com características diferentes, o fato é que a movimentação do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional pode ser feita da mesma forma. O cidadão pode usar o app do Caixa Tem para usar o dinheiro.

Através deste aplicativo, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Lembre-se sempre que o prazo de movimentação é de 120 dias a contar da data do depósito.

Também é possível movimentar os saldos do Auxílio Brasil e do vale-gás nacional através dos novos cartões do Auxílio. O Ministério indica que mais de 8,5 milhões já receberam o dispositivo. O cartão do antigo Bolsa Família também pode ser usado para movimentação.