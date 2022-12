Auxílio Brasil: pagamento é liberado para novo grupo nesta quarta (14)

Nesta quarta-feira (14), a Caixa Econômica Federal paga o Auxílio Brasil para mais um grupo de beneficiários.

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (14), a última parcela do Auxílio Brasil para um novo grupo. Estão sendo contemplados os beneficiários que possuem Número de Identificação Social (NIS) com final 3. Os valores deste mês é de no mínimo R$ 600.

Os pagamentos são realizados diretamente na conta poupança social digital, administrada pelo aplicativo Caixa Tem. Na plataforma o beneficiário consegue pagar boletos, fazer transferências e pagamentos via Pix e QR Code, além de compras com o cartão de débito virtual.

Quem pode receber o Auxílio Brasil em dezembro?

Podem participar do Auxílio Brasil famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que correspondem aos seguintes requisitos:

Estar em situação de extrema pobreza – renda familiar mensal por pessoa de até R$ 105,00; ou

Estar em situação de pobreza (desde que tenham, entre os seus membros, gestantes ou pessoas menores de 21 anos) – renda familiar mensal por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210,00; ou

Ter entre os membros que residam na mesma casa e sejam inscritos no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A princípio, há três possibilidades para recebimento do Auxílio Brasil:

Se já tinha o Bolsa Família: Auxílio Brasil será pago automaticamente;

Se está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família: vai para a lista de reserva;

Se não está no CadÚnico: é preciso buscar um Cras para registro, sem garantia de receber.

Calendário do Auxílio Brasil em dezembro

Abaixo, confira o calendário de pagamentos do benefício referente a este mês:

Final do NIS com dígito 1: 12 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 2: 13 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 3: 14 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 4: 15 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 5: 16 de dezembro de 2022.

Final do NIS com dígito 6: 19 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 7: 20 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 8: 21 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 9: 22 de dezembro de 2022;

Final do NIS com dígito 0: 23 de dezembro de 2022.

Consulta ao Auxílio Brasil em dezembro

A consulta ao pagamento de dezembro está disponível pelo aplicativo do próprio programa social. Basta ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Todavia, também é possível verificar as informações no aplicativo Caixa Tem. Veja como fazer a consulta pelo app oficial a seguir:

Faça o download do aplicativo do Auxílio Brasil; Inicie o acesso inserindo o número do CPF; Em seguida, crie uma senha e conclua o acesso; Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores;